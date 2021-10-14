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  4. Makyajlandı: Yeni Ford Focus görücüye çıktı!

Makyajlandı: Yeni Ford Focus görücüye çıktı!

14.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Ford, yeni Ford Focus'u tanıttı. Küçük ama dikkate değer dokunuşlarla makyajlanan yeni Ford Focus, görünümüyle bir SUV'u andırıyor.

Otomobil üreticileri yeni modellerini tanıtmaya, eski modellerini ise makyajlamaya devam ediyor. ABD merkezli Ford da geçtiğimiz günlerde Volkswagen Caddy'e ikizi kadar benzeyen Ford Tourneo Connect'i tanıtmıştı hatırlarsanız. Aynı zamanda Fiesta'yı geçen ay elden geçiren Ford şimdi ise belki de yolların en tanıdık Ford modellerinden birini ufak bir makyaj operasyonundan geçirdi. Evet, Ford Focus'tan bahsediyoruz.

İŞTE YENİ FORD FOCUS

Yeni Ford Focus'un dış tasarımında, özellikle de ızgara, tampon ve kaput kısmında yapılan çalışmalar otomobilin görünümünü etkilemiş durumda. Yeni Focus, yapılan makyajla birlikte adeta bir SUV'yi andırıyor.
Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Ford Focus'ta 48 volt elektrikli EcoBoost Hibrit motor, yeni 7 vitesli Powershift otomatik şanzıman bulunuyor.
Sunulan yeni nesil teknolojiler arasında 13,2 inç ekrana sahip, SYNC 4 akıllı iletişim ve eğlence sistemi, Ford dinamik LED ön far sistemleri yer alıyor. Otomobil, kablosuz yazılım güncellemelerine de destek veriyor.

YENİ FOCUS ST DE TANITILDI

YENİ FOCUS ST DE TANITILDI
Titanium, ST-Line ve Active versiyonları bulunan otomobilin bir de performans odaklı Focus ST versiyonu var.
Ford Performance tarafından geliştirilen yeni Focus ST versiyonu, sportif bir dış tasarıma sahip.
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Anahtar Kelimeler:
Ford
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