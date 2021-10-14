Makyajlandı: Yeni Ford Focus görücüye çıktı!

Otomobil üreticileri yeni modellerini tanıtmaya, eski modellerini ise makyajlamaya devam ediyor. ABD merkezli Ford da geçtiğimiz günlerde Volkswagen Caddy'e ikizi kadar benzeyen Ford Tourneo Connect'i tanıtmıştı hatırlarsanız. Aynı zamanda Fiesta'yı geçen ay elden geçiren Ford şimdi ise belki de yolların en tanıdık Ford modellerinden birini ufak bir makyaj operasyonundan geçirdi. Evet, Ford Focus'tan bahsediyoruz.