Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

Şu çok normaldir; adaylıklar konuşulurken partilerde, hele bu çok güçlü lideri olmayan partilerdense muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. Diyelim burada bir görev boşaldı. Sen diyorsunki Yiğit olsun, ben diyorumki Eren olsun. Gerilebiliriz, sonra da uzlaşırız. Belki kısa süreli bir küskünlük bile yaşayabiliriz. Birimizden birinin lafı yere düştüğü zaman hafif bir kırgınlık olabilir ama geçer bu. Dünyanın sonu değildir sonuçta.