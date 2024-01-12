Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

Adayların açıklanması siyasette hem gerilimi hem de hareketliliği artırdı. CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden olurken Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesi ses getirdi.
Beşikçioğlu'nun adaylığının konuşulmaya başlamasıyla beraber Ankara'nın gündemi değişmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı hatta 'o aday olursa ben adaylıktan çekilirim' dediği iddia edilmişti.
Yaşananların ardından gazeteci Fatih Altaylı Mansur Yavaş ile konuştuğunu belirterek Youtube hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde Deniz Zeyrek'in bir iddiası da gündem olmuştu. O da AK Parti'nin Mansur Yavaş'a büyükşehir belediye başkanlık teklifi iddiasıyla. Altaylı o konuya da açıklık getirdi.
Altaylı'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;
Mansur Yavaş ile aradım konuştum. Öncelikle 'Erdal Beşikçioğlu aday olursa ben olmam' dediğini hiç sanmıyorum kendinin. Zaten dememiş de. Çünkü kendi şu an aday. Adaylıktan çekiliyorum falan demedi. Kendisini aradığımda bir cenazedeydi. Tekrardan mesajlaştık.
Şu çok normaldir; adaylıklar konuşulurken partilerde, hele bu çok güçlü lideri olmayan partilerdense muhakkak tartışma çıkar. Aynı görev için birden fazla düşünülen makul insan vardır. Diyelim burada bir görev boşaldı. Sen diyorsunki Yiğit olsun, ben diyorumki Eren olsun. Gerilebiliriz, sonra da uzlaşırız. Belki kısa süreli bir küskünlük bile yaşayabiliriz. Birimizden birinin lafı yere düştüğü zaman hafif bir kırgınlık olabilir ama geçer bu. Dünyanın sonu değildir sonuçta.