Marketler saat kaçta açılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Market çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Kısıtlama döneminde haftasonları kapalı olan marketler, normalleşme döneminin 3. etabında açık olacak. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

İşte market çalışma saatleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan genelgeden, hafta içi ve haftasonu market çalışma saatlerinin güncellendiği öğrenildi.

Kısıtlama ve kapanma dönemlerinde haftasonu kapalı olan marketler, normalleşme döneminin 3. etabında açık olacak.

Hafta içi ve hafta sonu marketler açık olacak. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günlerinde market çalışma saatlerinin 09.00 ila 21.00 olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan market tarzı işletmelere ilişkin kararda şu ifadelere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor."