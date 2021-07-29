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  4. Marketler saat kaçta açılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

29.07.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin başından beri süren salgınla mücadele kapsamında, marketlerin çalışma saatleri de kısıtlamalardan ötürü birden fazla kez değişti. Normalleşme sürecinin üçüncü etabında market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile belli olmuştu. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Market çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Kısıtlama döneminde haftasonları kapalı olan marketler, normalleşme döneminin 3. etabında açık olacak. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

İşte market çalışma saatleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan genelgeden, hafta içi ve haftasonu market çalışma saatlerinin güncellendiği öğrenildi.
Kısıtlama ve kapanma dönemlerinde haftasonu kapalı olan marketler, normalleşme döneminin 3. etabında açık olacak.
Hafta içi ve hafta sonu marketler açık olacak. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günlerinde market çalışma saatlerinin 09.00 ila 21.00 olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan market tarzı işletmelere ilişkin kararda şu ifadelere yer verildi: "Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir." Bu bilgilere göre marketlerin pandemi öncesi çalışma saatlerine geri dönmesi bekleniyor."

İŞTE A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞTE A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 arası açık olacak.
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İçişleri Bakanlığı

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