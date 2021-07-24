Marmara'nın gizli cenneti Karacaali köyü! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.

BU KÖYÜ GÖREN BİR DAHA GİTMEK İSTEMİYOR

Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köyün nüfusu havaların ısınmasıyla birlikte 3 bin kişiyi buluyor.

FISTIK AĞAÇLARIYLA ÇEVRİLİ Sahilinde dağdan akan doğal kaynak sularının bulunduğu tabiat harikası köyün etrafı çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köye gelip görenler hayran kalıyor. Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.

Köylerinin doğal güzellikleriyle ön palana çıktığını ifade eden Ali Turan, "Köyümüz denizin kenarında. Sakinliği ve tabiî güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Köyümüzde kışın 600 olan nüfus yazın 3 bine çıkıyor.