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  4. Marmara'nın gizli cenneti Karacaali köyü! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Marmara'nın gizli cenneti Karacaali köyü! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

24.07.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın turkuaz renkli eşsiz deniziyle ön palana çıkan köyü görenleri kendine hayran bırakıyor. 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan köyde kışın 600 yazın 3 bin kişi yaşıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Karacaali köyü, denizi, tabiatı ve sakinliğiyle insanları büyülüyor. Çukurda kalması sebebiyle, 7 tane tabelası olmasına rağmen, gelmek isteyenler bu saklı kalmış güzelliği bulmakta zorluk çekiyor.

BU KÖYÜ GÖREN BİR DAHA GİTMEK İSTEMİYOR

Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
Kış aylarında 600 kişinin yaşadığı köyün nüfusu havaların ısınmasıyla birlikte 3 bin kişiyi buluyor.

FISTIK AĞAÇLARIYLA ÇEVRİLİ

FISTIK AĞAÇLARIYLA ÇEVRİLİ
Sahilinde dağdan akan doğal kaynak sularının bulunduğu tabiat harikası köyün etrafı çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köye gelip görenler hayran kalıyor. Huzur ve sakinlik içinde sahilde gezen Karacaali sakinleri, doğanın ve huzurun içinde sıcak havalarda denizin keyfini çıkartıyor.
Köylerinin doğal güzellikleriyle ön palana çıktığını ifade eden Ali Turan, "Köyümüz denizin kenarında. Sakinliği ve tabiî güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Köyümüzde kışın 600 olan nüfus yazın 3 bine çıkıyor.
Köyümüz zeytin ve çam fıstığı ağaçlarıyla çevrili. Köyümüz çukurda kaldığı için herkes tarafından bulanamıyor. Sakin ve turkuaz rengi deniziyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Köyümüzün denizi ve havası çok temiz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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