Marmaris'teki lüks yattan sinyal alındı, İspanyol dedektifler bölgeyi ablukaya aldı! Yasemin Gündoğan takibi...

Yasemin Gündoğan, 8 milyon euro yani 230 milyon TL ile ortadan kaybolduğu tarihten bu yana Türk polisi, Alman polisi ve İspanyol dedektifler tarafından her yerde aranıyor. Almanya'da çalıştığı para transfer merkezinden para dolu minibüsle kaçan Yasemin Gündoğan'ın kara yoluyla Viyana'ya oradan da uçakla İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği tespit edilmişti.

