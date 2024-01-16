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Marmaris'teki lüks yattan sinyal alındı, İspanyol dedektifler bölgeyi ablukaya aldı! Yasemin Gündoğan takibi...

16.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Almanya'da para transfer merkezinde çalışan ve çalıştığı şirketi 8 milyon euro dolandıran Yasemin Gündoğan, kayıplara karışmıştı. İspanyol dedektiflerin Çeşme ve Marmaris'te aradığı Gündoğan'ın telefonundan sinyal geldiği tespit edildi. Marmaris açıklarındaki bir lüks yattan geldiği belirtilen sinyal üzerine 20 dedektif bölgeyi çembere aldı.

Yasemin Gündoğan, 8 milyon euro yani 230 milyon TL ile ortadan kaybolduğu tarihten bu yana Türk polisi, Alman polisi ve İspanyol dedektifler tarafından her yerde aranıyor. Almanya'da çalıştığı para transfer merkezinden para dolu minibüsle kaçan Yasemin Gündoğan'ın kara yoluyla Viyana'ya oradan da uçakla İstanbul'a ardından da İzmir'e gittiği tespit edilmişti.

Keşfet

8 milyon Euro (230 milyon lira) çalarak ortadan kaybolan Gündoğan için özellikle Çeşme ve Marmaris kıskaca alınmıştı.

Büyük bir vurgun yapan kadının en son Çeşme'de olduğunun ortaya çıkmasının ardından İspanyol dedektifler de rotayı oraya çevirmiş, villa villa gezerek ipucu aramaya başlamıştı.

LÜKS YATTAN SİNYAL ALINDI

LÜKS YATTAN SİNYAL ALINDI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; daha önce Gündoğan'ın Çeşme'de iki lüks villa aldığını ve uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin yöneticisi olmaktan aranan blondi (sarışın) lakaplı çocukluk arkadaşı ile ortak hareket ettiğini ortaya çıkaran dedektifler, Gündoğan'ın izine bu kez de Marmaris'te rastladı.

20 DEDEKTİF BÖLGEDE ARAMA YAPIYOR

20 DEDEKTİF BÖLGEDE ARAMA YAPIYOR

Mail adresinden yapılan takipte Gündoğan'ın telefonunun Kos Adası'na 17 mil uzaklıkta bir yattan sinyal verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine bölgedeki dedektif sayısı 20'ye çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris yasemin gündoğan
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