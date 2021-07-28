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  4. McLaren 765LT Spider tanıtıldı: Marka tarihinin en güçlüsü!

McLaren 765LT Spider tanıtıldı: Marka tarihinin en güçlüsü!

28.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

McLaren, tarihinin en güçlü üstü açık otomobili McLaren 765LT Spider'ı duyurdu. 765LT Coupe'nin üstü açık versiyonu 765LT Spider'dan sadece 765 adet üretilecek.

McLaren, geçtiğimiz on yılda lüks ve performanslı süper otomobilleriyle dikkat çekti. Şirket, şimdi ise tarihinin en güçlü üstü açık otomobilini lanse etti. Bu model, 765LT Spider adını taşıyor.

MCLAREN 765LT SPIDER'IN TASARIMI

McLaren 765LT Spider, geçen yıl tanıtılan ve tamamı satılmış olan 765LT Coupe'nin üstü açık versiyonu olarak tanımlanıyor.
765LT Spider, Coupe versiyonunun dinamik ve aerodinamik özelliklerini barındırıyor. Otomobil, 720S Spider'dan 80 kg daha hafif ve 765LT coupe'den 49 kg daha ağır.
Elektrikle çalışan, tek parça karbon fiber sert tavan 50 km/s hıza kadar 11 saniyede açılıyor.
765LT Spider'ın performansı ise oldukça dikkat çekici. Otomobilde 765 beygir güç üreten 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor bulunuyor. Ayrıca üstü açık otomobilin 800 Nm tork üretebildiğini de ekleyelim.
Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması ise 2,8 saniye sürüyor. 0'dan 200 km/s hıza ulaşması ise 7,2 saniye. 765LT Spider ile maksimum 330 km/s hız yapılabiliyor.
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