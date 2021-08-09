MEB eş durumu tayin başvuruları ne zaman? 2021 öğretmen özür grubu atama başvuru ekranı...

Öğretmenlerin il içi ve il dışı başvuruları önceki günlerde tamamlanmıştı. Başvurular sonrası eş durumu, sağlık, güvenlik vb. konuları nedeniyle yapılacak yer değiştirme başvuruları gündeme geldi. Peki MEB eş durumu tayin başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı?

MEB eş durumu tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmen özür grubu atama başvurusunun başlama tarihi tayin olmak isteyen öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin eş durumu, aile birliği, sağlık ve engellilik durumu vb. nedenlerine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları için geri sayım sona erdi.

9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurular alınmaya devam edecek. Tercihler ise 19-23 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşirken, atamalar 24 Ağustos 2021 tarihi arasında yapılacak.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.

Başvuru süreci için 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurulacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.