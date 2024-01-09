Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji’den soğuk hava ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken detaylar da netleşmeye başladı. Uzmanlar kar yağışının İstanbul’un kapısına kadar geleceğini ancak içeri giremeyeceğini belirtirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler de tek tek açıklandı. İstanbul’un bazı illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklense de kentin genelin soğuk hava etkisini gösterecek ancak kar yağışı etkili olmayacak. Ankara, Çanakkale, Konya gibi illerde ise bugün kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili beklenen son gelişmelerin detayları…
Hava durumu olayları ile ilgili Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son
değerlendirmeler de bir hayli dikkat çekti. Soğuk havaların bugün itibaren
kendisini iyice hissettireceği belirtilirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler
de tek tek açıklandı:
“Balkanlar üzerinden soğuk hava yurdumuza giriş yapıyor. Soğuk hissedilmeye başlandı. Kar sever takipçilerimizden bazıları sevinecek. İşte Salı ve Çarşamba günlerinde kar tanelerinin görülme ihtimali olan yerler:
Çanakkale,
Kırklareli Demirköy, Tekirdağ’ın yüksek kesimleri, Kütahya, Kocaeli’nin yüksek
kesimleri, Edirne, Bursa’nın yüksek kesimleri, Bolu ve Kastamonu, İstanbul’un
Çatalca ilçesi ve Salı gecesi Eskişehir.”
Bugün ve çarşamba kalın giyinelim... Sadece gömlekle işe gidilmez. Kazak
gerekir.
Balkanlar geldi. Sabah işe/okula giderken soğuk havayı iyi hissedeceğiz. Bazı şehirlerimiz kar alamayacak ama şu lafı sıkça diyeceğiz "bu havada nasıl kar yağmaz ya, çok soğuk..." İyi soğuklar...”
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili benzer açıklamalarda
bulunarak soğuk havanın yurdu etkisi altına alacağını belirtti. Şen açıklamasında
şu ifadeleri kullandı:
"Bugün salı, ülkede yağış var. Sıcaklıklar batı ve iç bölgelerde 8 ile 12 derece azalacak. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege de poyrazdan kuvvetli zamanla fırtına hızında esecek. Yağışlar gündüz saatlerinde; Muğla, Çanakkale, İzmir ve Manisa, Balıkesir, Aydın, Isparta, Antalya da kuvvetli yağmur şeklinde olacak.
Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle ise Manisa, Balıkesir’in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar kuvvetli yağacak.
Bugün Salı kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul’un Avrupa yakasının batısında karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir sıcaklık 7 derecelere düşecek. Kar yağışı Tekirdağ ve Kırklareli’ye kadar geliyor. Ankara’da akşam kar yağışı olur, gündüz 8 derece. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 derece.