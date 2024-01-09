Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji’den soğuk hava ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ederken detaylar da netleşmeye başladı. Uzmanlar kar yağışının İstanbul’un kapısına kadar geleceğini ancak içeri giremeyeceğini belirtirken kar yağışı beklenen il ve ilçeler de tek tek açıklandı. İstanbul’un bazı illerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklense de kentin genelin soğuk hava etkisini gösterecek ancak kar yağışı etkili olmayacak. Ankara, Çanakkale, Konya gibi illerde ise bugün kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte hava durumu ve kar yağışı ile ilgili beklenen son gelişmelerin detayları…



