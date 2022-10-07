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MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları

07.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'ne özel resimli cuma mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merak edildi. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihâna teşrif ettiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili'nde birçok kişi Kur’ân-ı Kerîm okuyup ibadet edecek. Müslümanlar için önemli olan bu günün anlam ve önemini anımsatmak isteyen kişiler sosyal medyada paylaşım yapmak üzere en yeni, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte Mevlid Kandili'ne özel resimli cuma mesajları...

Mevlid Kandili'ne özel resimli cuma mesajları ve sözleri, 7 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği gece olarak kabul edilen bu anlamlı günde çok sayıda vatandaş Peygamber Efendimiz'e salavat getirecek, bolca dua edecek, oruç tutup sadaka verecek. Sevdiklerine, arkadaşlarına, amca, hala ve teyze başta olmak üzere yakınlarına ve akrabalarına en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Biz de en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte Mevlid Kandili'ne özel resimli cuma mesajları...

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. Selamlar
Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
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