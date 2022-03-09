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  4. Miktarına dikkat etmeden keyifle yiyebilirsiniz! Çünkü bu yiyecekler kilo aldırmıyor

Miktarına dikkat etmeden keyifle yiyebilirsiniz! Çünkü bu yiyecekler kilo aldırmıyor

09.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanın en büyük hayali gönlünce yiyip içmek ama kilo almamaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte evde geçirilen mecburi zamanlar birçok kişiye kilo olarak geri döndü. O dönemde alınan kilolar bir türlü verilemezken yaza doğru ilerlerken birçok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Miktarına dikkat etmeden gönlünüzce yiyip kilo aldırmayan bu yiyecekler sayesinde hayaller gerçek oluyor.

Kilo verme işlemi için öncelikle yemeklerden kısılmaya başlanır. Genellikle diyet, açlık olarak algılanır. Doğru diyet ve egzersiz programıyla kendinizi yıpratmadan kilo verebilirsiniz. Düşük kalorisi sayesinde bolca yiyebileceğiniz birçok besin de mevcut. Böylece aç kalma endişesi yaşamadan lezzetli bir sağlıklı beslenme rutini oluşturabilirsiniz.

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Çeşitliliği bol bir yiyecek listesi oluşturmak için de oldukça faydalı olan bu liste, sevilen bir beslenme listesinin de vazgeçilmezi olacak. İşte ne kadar yerseniz yiyin kilo aldırmayan 10 yiyecek…

KİLO ALDIRMAYAN YİYECEKLER

PATLAMIŞ MISIR

PATLAMIŞ MISIR
Patlamış mısırın kilo aldırma sebebi, patlatılırken içeriğinde bulunan tereyağı ve tuzdur. Bu nedenle tereyağı ve tuzu çıkardıktan sonra patlatılmış mısırın bir fincanı, sadece 31 kalori içeriyor.

KEREVİZ

KEREVİZ
Kereviz sapının %95'inin su olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik idrar söktürücü etkisi de fazla kilolardan ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

PATLICAN

PATLICAN
Izgara veya yağ olacak şekilde fırınlanmış patlıcanın bir porsiyonu 24 kaloriye denk geliyor. Böylece bu muhteşem sebzeyi, herhangi bir sınırlama olmadan yiyebilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız, portakal, greyfurt ve mandalinayı listenize ekleyebilirsiniz. Lif, flavonoidler ve C vitamini gibi besinler açısından zengin olan bu meyve; doyurur, sindirime yardımcı olur, karaciğer ve ciltte olumlu etkiler sunar. Bu nedenle bu meyve ailesini günlük beslenme rutininize eklemeyi unutmayın.

KAVUN VE KARPUZ

KAVUN VE KARPUZ
Dilim başına yalnızca 60-70 kcal içermeleri sayesinde kavun ve karpuzu, yaz aylarının favorisi haline getirebilirsiniz. Bu meyveler, vücudunuzdaki su tutulumunu önleyerek tartıda daha az bir rakam görmenizi sağlar.

KABAK

KABAK
Bir porsiyonunda yaklaşık 42 kcal bulunduran bu besin, bedeninizdeki tuz oranını düzenler, bağırsak fonksiyonlarınızı iyileştirir ve ana yemeklerde aldığınız kalori oranını da oldukça düşürür.
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