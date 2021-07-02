HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak! MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak! MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

02.07.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımı yapacağını duyurdu. MSB'den yapılan duyuruda bünyesine alacağı işçilerin daimi süreli olacağını belirtti. Duyurunun ardından vatandaşlar başvuru tarihi ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki MSB personel temini başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı duyurusunu yayımladı. Bakanlık yaptığı duyuruda 2 bin 553 açıktan işçi alımı yapacağını belirtirken, başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapılacağını ifade etti. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihi ve nasıl yapacağını araştırmaya başladı. Peki MSB personel temini başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. MSB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iş yerlerinde çalıştırılmak üzere daime ve sürekli işçi alımı yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuru yapacak olan vatandaşlarda aranan şartlar şu şekilde sırlandı: *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. * Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
Ayrıca bu suçlardan her hangi birine karışmış olan kişiler başvuru yapamayacak. MSB'den belirlenen suçlar şu şekilde: Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK?
Öte yandan Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uyan kişiler ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular ise 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başlayacak.

İŞE ALINACAKLAR SÖZLÜ VE YAZLI SINAVA TABİ TUTULACAK

İŞE ALINACAKLAR SÖZLÜ VE YAZLI SINAVA TABİ TUTULACAK
Başvuruları kabul görenler ise açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Aile hekimlerine 3 bin TL ek ödeme

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.