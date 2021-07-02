Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak! MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı duyurusunu yayımladı. Bakanlık yaptığı duyuruda 2 bin 553 açıktan işçi alımı yapacağını belirtirken, başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesinden yapılacağını ifade etti. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihi ve nasıl yapacağını araştırmaya başladı. Peki MSB personel temini başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) 2 bin 553 açıktan işçi alınacak. MSB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığın iş yerlerinde çalıştırılmak üzere daime ve sürekli işçi alımı yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Başvuru yapacak olan vatandaşlarda aranan şartlar şu şekilde sırlandı: *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. * Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

Ayrıca bu suçlardan her hangi birine karışmış olan kişiler başvuru yapamayacak. MSB'den belirlenen suçlar şu şekilde: Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.

BAŞVURU NEREDEN YAPILACAK? Öte yandan Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uyan kişiler ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular ise 2 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başlayacak.