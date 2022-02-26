Miraç kandili mesajları ve sözleri 2022! Dualı, ayetli Miraç Kandili mesajları ve en güzel resimli Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları

Miraç kandili mesajları ve sözleri sevdiklerinin, yakınlarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek olan Miraç Kandili için geri sayım devam ederken Sevdiklerinin ve yakınlarının Miraç Kandili'ni kutlamak isteyenler internette dualı, ayetli Miraç Kandili mesajları ve en güzel resimli Kandiliniz Mübarek Olsun mesajları ile ilgili araştırma yapıyor. Biz de en yeni Miraç kandili mesajları ve sözleri ile 2022 yılına özel en yeni kandil mesajlarını sizler için derledik.
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!
Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Miraç Kandilimiz mübarek olsun değerli dostlarım.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun. Gönül güneşiniz hiç solmasın. Yüzün aydın olsun. Kabriniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
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