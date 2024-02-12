'Misafire açık mıyız? Şubatın son 10 günü...' 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: 9 dereceye kadar düşer! Son dakika 12 - 16 Şubat hava durumu

Hava nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son hava durumu raporuyla, pek çok kişinin merak ettiği sorulara yanıt verirken 22 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte son dakika 12 - 16 Şubat hava durumu tahmini ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için son durum...
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün pazartesi sıcaklıklar gene yüksek ama yağış batıya giriş yaptı. Ege, Marmara, Batı Akdeniz yağmurlu. Çanakkale Balıkesir’in batısı, Edirne, öğleden sonra İzmir ve Aydın, Manisa'da kuvvetli, Muğla'da çok kuvvetli yağmur var. Bu bölgelerde lodos kuvvetli, doğuda çığ riski devam ediyor." dedi.
Şen bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C. Ankara gece yağmurlu 16 C
Sıcaklıklar çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluya da yayılacak. Anadolunun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C kadar düşer." ifadelerini kullandı.
Hava Forum'dan yapılan paylaşımda "Lodos etkisiyle oluşan yağış kütleleri, bir miktar Afrika toz karışımı ile İstanbul'un üzerine yağıyor." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Hava Forum'dan yapılan bir başka paylaşımda da "Misafire açık mıyız?" denilerek "Şubat'ın son 10 günü bize doğru gelmek isteyen kuvvetli bir soğuk hava dalgası var. Ancak mevcut koşullar bu soğuk havaya vize vermiyor, şu an görünen gelemiyor. Misafire kapımız her zaman açıktır, gelişmeleri takip ediyoruz..." ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir’in batı ilçeleri, Çanakkale’nin güneydoğusu ile Muğla’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan Meteoroloji, 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller; Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır olurken, turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise Balıkesir, Çanakkale ve Muğla oldu.
MARMARA
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına(60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, gece saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu