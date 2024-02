'Misafire açık mıyız? Şubatın son 10 günü...' 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Orhan Şen İstanbul için tarih verdi: 9 dereceye kadar düşer! Son dakika 12 - 16 Şubat hava durumu

Hava nasıl olacak? Bu hafta hava nasıl? Yağmur yağacak mı? Yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son hava durumu raporuyla, pek çok kişinin merak ettiği sorulara yanıt verirken 22 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. İşte son dakika 12 - 16 Şubat hava durumu tahmini ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için son durum...

"YAĞIŞ BATIYA GİRİŞ YAPTI"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün pazartesi sıcaklıklar gene yüksek ama yağış batıya giriş yaptı. Ege, Marmara, Batı Akdeniz yağmurlu. Çanakkale Balıkesir’in batısı, Edirne, öğleden sonra İzmir ve Aydın, Manisa'da kuvvetli, Muğla'da çok kuvvetli yağmur var. Bu bölgelerde lodos kuvvetli, doğuda çığ riski devam ediyor." dedi.

"SICAKLIKLAR ÇARŞAMBADAN İTİBAREN ORTALAMAYA DÖNECEK"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul, İzmir, Antalya aralıklı sağanak yağışlı 17-18-19 C. Ankara gece yağmurlu 16 C

Sıcaklıklar çarşambadan itibaren ortalamaya dönecek. Yağış hafta boyu anadoluya da yayılacak. Anadolunun yükseklerinde hafta sonu karla karışık yağmur ve kar görülebilir. İstanbul'da perşembe 9 C kadar düşer." ifadelerini kullandı.