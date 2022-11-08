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Mısır’da büyük keşif: Kleopatra’nın kayıp mezarına giden tünel bulundu! '21. yüzyılın en önemli keşfi olacak'

08.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın İskenderiye şehrindeki Taposiris Magna Tapınağı’nda yapılan arkeolojik kazılarda büyük bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar, Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın kayıp mezarına ulaştığı tahmin edilen bir yer altı tüneli keşfetti. 2 bin yıldan daha eski olan bin 300 metre uzunluğundaki tünelin, yerin 13 metre altında bulunduğu belirtildi. Kazı çalışmalarının başındaki isim olan Arkeolog Kathleen Martinez, "Mezarı ortaya çıkarırsak 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak” dedi.

Mısır’ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Tapınağı’nda, Arkeolog Kathleen Martinez başkanlığındaki Mısırlı ve Santo Domingo Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılarda, Antik Mısır'ın efsanevi kraliçesi Kleopatra’nın kayıp mezarına giden yer altı tüneli bulundu.

KLEOPATRA'NIN KAYIP MEZARINA GİDEN TÜNEL BULUNDU

2 BİN YILDAN DAHA ESKİ

2 BİN YILDAN DAHA ESKİ

Tünelin yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda ve yerin 13 metre altında bulunduğu aktarılırken 2 bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.

'21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ OLACAK'

'21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ KEŞFİ OLACAK'

Keşif sayesinde Kleopatra’ya ait mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan Martinez, “Mezarı ortaya çıkarırsak 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak” dedi.

HEYKELLER DE BULUNDU

HEYKELLER DE BULUNDU

Öte yandan, yürütülen arkeolojik kazılarda seramik kaplara, kaymaktaşından yapılma Helenistik döneme ait iki kafa heykeline ulaşıldığı aktarıldı.

TEMELLERİ SU ALTINDA OLABİLİR

TEMELLERİ SU ALTINDA OLABİLİR

Tünelin bir kısmının sular altında olduğunu tespit eden arkeolog ekibi, Taposiris Magna Tapınağı’nın temellerinin de su altında olduğuna inandıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kleopatra Mısır arkeolojik kazı

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