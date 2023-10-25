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Mısır ordusundan gövde gösterisi! İsrail sınırındaki görüntüler gündem yarattı: Tanklar, füzeler...

25.10.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı yoğun bombardıman devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail'in kara harekatı için hazırlık yaptığı iddiaları konuşulurken, Mısır'da kaydedilen bir görüntü gündem yarattı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, İsrail sınırına yakın konumdaki 4. Zırhlı Tümeni'ni denetlerken; söz konusu görüntüler "İsrail'e karşı gövde gösterisi" yorumlarına neden oldu.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik olarak başlattığı bombardıman devam ederken; Gazze Sağlık Bakanlığı, can kaybı sayısının 6 b,n 546'ya yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 2 bin 704'ü ise çocuk.

Öte yandan kara harekatının ise her an başlayabileceği belirtiliyor. Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler söz konusu olası bir kara harekatın katliama neden olacağı uyarısında bulunurken, Mısır'dan gelen bir görüntü gündem yarattı.

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Günün önemli manşetleri

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Mısır ordusunun İsrail sınırına yakın bulunan Süveyş'teki 4. Zırhlı Tümeni'ni denetledi.

Sisi'nin denetimi sırasında Mısır ordusuna ait görüntüler dikkat çekti.

"İSRAİL'E KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ"

"İSRAİL'E KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ"

Söz konusu görüntüler "İsrail'e karşı gövde gösterisi" yorumlarına neden oldu.

İşte dikkat çeken o görüntüler...

İşte dikkat çeken o görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Mısır

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