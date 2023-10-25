Mısır ordusundan gövde gösterisi! İsrail sınırındaki görüntüler gündem yarattı: Tanklar, füzeler...

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik olarak başlattığı bombardıman devam ederken; Gazze Sağlık Bakanlığı, can kaybı sayısının 6 b,n 546'ya yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 2 bin 704'ü ise çocuk.

Öte yandan kara harekatının ise her an başlayabileceği belirtiliyor. Başta Türkiye olmak üzere komşu ülkeler söz konusu olası bir kara harekatın katliama neden olacağı uyarısında bulunurken, Mısır'dan gelen bir görüntü gündem yarattı.



