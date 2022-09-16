Mobilyalarda oluşan beyaz lekeleri çıkarmak çok basit! Tek malzeme ile etkili sonuç

Özellikle ahşap sehpaların, masaların üzerinde sıklıkla görmüş olduğumuz beyaz lekeler mobilyanızın pis ve bakımsız görünmesine sebep oluyor. Evlerinin görünümüne dikkat eden insanlar bu görünümlerden rahatsız oluyor. Daha temiz bir görünüm için çeşitli ürünler kullanılıyor. Ancak bu lekeler için yeni bir ürün almanıza gerek yok. Oldukça dikkatli bir şekilde yapmanız gereken kolonya yakma yöntemi ile tüm lekelerden kurtulabilirsiniz.
İnternet üzerinde yayınlanan videolarda birçok insan mobilyalarında bulunan ısı nedeniyle oluşmuş lekeleri çakmak ile yakıyor. Oldukça işe yarayan bu yöntemin paylaşılması birçok sosyal medya kullanıcısının denemesini sağladı. Ancak yapacağınız mobilyanın materyali de önem taşıyor. Deri ve türevi mobilyalarda bu tarz uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerekiyor.
MOBİLYADAKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN
DİKKAT EDİN
Öncelikle bu uygulamayı yaparken oldukça dikkatli olmanız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Mobilyanızda oluşan rahatsız edici görüntüleri ortadan kaldırmak için ihtiyacımız olan malzemeler kolonya ve çakmak.
TEMİZLEYİN
Mobilyada leke bulunan alanın iyice temizlenmiş ve kurulanmış olması önem taşıyor.
YAKIN VE SÖNDÜRÜN
Lekeli yerin üzerine dökeceğiniz kolonyayı iyice yayın. Ardından çakmak ile yakın. Isınan ürün lekenin çıkmasını sağlayacaktır. Yaktığınız alanı güvenli bir şekilde söndürün.
VAZELİN KULLANIMI
Bu tarz tehlikeli uygulamalar yapmak istemeyenler vazelini kullanabilirler. Vazelin mobilya üzerinde oluşan bardak, tencere, ve şişe lekelerini çıkarmakta etkili oluyor. Vazelini lekeli bölgeye sürün ve sabaha kadar bu şekilde bekletin. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla vazelinli bölgeyi silin.
SİRKE DE ETKİLİ SONUÇLAR VERİYOR
Ahşap mobilyalarınızın üzerindeki lekeleri çıkarmak için eşit miktarda sirke ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışımla temiz bir bezi nemlendirin ve mobilyalarınızı silin. Sirke lekelerin çıkmasını sağlarken zeytinyağı mobilyalarınızı besleyecektir. Sirke ve zeytinyağı karışımı mobilyalardaki su izlerini çıkardığı gibi kan lekelerini çıkarmakta da etkilidir.
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