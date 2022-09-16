Mobilyalarda oluşan beyaz lekeleri çıkarmak çok basit! Tek malzeme ile etkili sonuç

Özellikle ahşap sehpaların, masaların üzerinde sıklıkla görmüş olduğumuz beyaz lekeler mobilyanızın pis ve bakımsız görünmesine sebep oluyor. Evlerinin görünümüne dikkat eden insanlar bu görünümlerden rahatsız oluyor. Daha temiz bir görünüm için çeşitli ürünler kullanılıyor. Ancak bu lekeler için yeni bir ürün almanıza gerek yok. Oldukça dikkatli bir şekilde yapmanız gereken kolonya yakma yöntemi ile tüm lekelerden kurtulabilirsiniz.

İnternet üzerinde yayınlanan videolarda birçok insan mobilyalarında bulunan ısı nedeniyle oluşmuş lekeleri çakmak ile yakıyor. Oldukça işe yarayan bu yöntemin paylaşılması birçok sosyal medya kullanıcısının denemesini sağladı. Ancak yapacağınız mobilyanın materyali de önem taşıyor. Deri ve türevi mobilyalarda bu tarz uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerekiyor.