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  4. Motosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndü

Motosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndü

17.03.2024 15:20
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İstanbul Sancaktepe'de bir motosikletli seyir halindeydi. Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Motosikletli ölümden döndü! O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Sancaktepe'de park halindeyken hareket eden kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Bu sırada seyir halinde olan motosikletli kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte detaylar...

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaza, Yenidoğan Mahallesi Mezarlık Yolu'nda meydana geldi.

Sokak üzerinde seyreden motosikletli, karşı yönden üzerine doğru gelen kamyoneti görünce paniğe kapılarak korna çaldı.

Kamyonetin park halindeyken yokuştan kaydığı öğrenildi.

Kamyonetten motosikletli son anda kurtuldu.

Kamyonet ise park halindeki araca çarparak durabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul motorsiklet
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