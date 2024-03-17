Motosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndü

Sancaktepe'de park halindeyken hareket eden kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Bu sırada seyir halinde olan motosikletli kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte detaylar...
Kaza, Yenidoğan Mahallesi Mezarlık Yolu'nda meydana geldi.
Sokak üzerinde seyreden motosikletli, karşı yönden üzerine doğru gelen kamyoneti görünce paniğe kapılarak korna çaldı.
Kamyonetin park halindeyken yokuştan kaydığı öğrenildi.
Kamyonetten motosikletli son anda kurtuldu.
Kamyonet ise park halindeki araca çarparak durabildi.