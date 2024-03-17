Motosikletiyle seyir halindeydi! Bu sırada görenleri şaşırtan bir olay yaşandı, ölümden döndü

Sancaktepe'de park halindeyken hareket eden kamyonet, yokuştan aşağı kaydı. Bu sırada seyir halinde olan motosikletli kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte detaylar...

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

