MSB işçi alımı sınavları ne zaman? PERTEM MSB işçi alımı mülakat tarihi belli oldu mu?

MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçi alımı için kura çelişi gerçekleşti. Kurada adı çıkan adayların sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacağı belirtildi. Kura sonuçları MSB'nin internet adresinden kontrol edilebiliyor. İşte merak edilenler...

MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek için başvuru yapan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav tarihi ve yerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Kura sonuçlarını kontrol etmek için "https://personeltemin.msb.gov.tr/IsciAlimSonuc/IsciAlimSonuc" adresine gidiniz.

Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Belge kontrolleri adayların başvurmuş oldukları işyerlerinde yapılacaktır. Kura çekim sonucunda listelerde yer alan adaylar Ek-1'de yer alan belgeleri isimleri hizasında belirtilen tarihlerde ve başvurmuş oldukları işyerine şahsen getirerek ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla ile gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır. Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asil listedeki adayların yerine sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.