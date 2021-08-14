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MSB işçi alımı sınavları ne zaman? PERTEM MSB işçi alımı mülakat tarihi belli oldu mu?

14.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı. Ardından açık pozisyonlar için geçtiğimiz hafta kura çekimi gerçekleşmişti. Kurayı kazanan adayların gündeminde mülakat tarihleri yer alıyor. İşte merak edilenler...

MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 2 bin 533 işçi alımı için kura çelişi gerçekleşti. Kurada adı çıkan adayların sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacağı belirtildi. Kura sonuçları MSB'nin internet adresinden kontrol edilebiliyor. İşte merak edilenler...

MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek için başvuru yapan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Sınav tarihi ve yerine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Kura sonuçlarını kontrol etmek için "https://personeltemin.msb.gov.tr/IsciAlimSonuc/IsciAlimSonuc" adresine gidiniz.
Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Belge kontrolleri adayların başvurmuş oldukları işyerlerinde yapılacaktır. Kura çekim sonucunda listelerde yer alan adaylar Ek-1'de yer alan belgeleri isimleri hizasında belirtilen tarihlerde ve başvurmuş oldukları işyerine şahsen getirerek ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla ile gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır. Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asil listedeki adayların yerine sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.
Belge kontrolü sonucunda; a. Asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar, b. Kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara (açık iş gücünün 4 katının tamamlanması maksadıyla), belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilenden yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar, c. Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuranlardan aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulan ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Milli Savunma Bakanlığı

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