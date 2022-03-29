MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için sınavdan kaç puan almak gerekiyor? MSÜ taban puanları belli oldu mu?

MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? sorusu Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü yapıldı. Peki MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavdan kaç puan almak gerekiyor? MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

MSÜ ELEME MÜLAKATLARINA ÇAĞRILMAK İÇİN MSÜ SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin bu yılın taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar belli olduktan sonra haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarında 2011 için taban puanlar şu şekilde: HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842, KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812, DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812, KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ? Milli Savunma Üniversitesine ilişkin ÖSYM'den bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklamada bulunulmadı.

2022 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.