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MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için sınavdan kaç puan almak gerekiyor? MSÜ taban puanları belli oldu mu?

29.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde yapılan sınavın ardından adaylar tarafından merak konusu oldu. Binlerce aday MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için sınavdan kaç puan almak gerekiyor? MSÜ taban puanları belli oldu mu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin detaylar haberimizde...

MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavından kaç puan almak gerekiyor? sorusu Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü yapıldı. Peki MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için MSÜ sınavdan kaç puan almak gerekiyor? MSÜ taban puanları belli oldu mu? Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

MSÜ ELEME MÜLAKATLARINA ÇAĞRILMAK İÇİN MSÜ SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin bu yılın taban puanları henüz açıklanmadı. Puanlar belli olduktan sonra haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Milli Savunma Üniversitesi'nde erkek adaylar için kara, hava deniz harp okullarında 2011 için taban puanlar şu şekilde: HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842, KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812, DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812, KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Milli Savunma Üniversitesine ilişkin ÖSYM'den bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklamada bulunulmadı.

2022 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ 2022 SORULARI VE CEVAPLARI BELLİ OLDU MU?

MSÜ 2022 SORULARI VE CEVAPLARI BELLİ OLDU MU?
MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. Ama sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Milli Savunma Üniversitesi
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