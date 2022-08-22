Müezzin 3 kızını öldürüp "Aklım başından gitti" savunmasını yapmıştı! Rapor ortaya çıktı: Bu detay başını yakacak

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Trabzon'da müezzin Emre Göktaş'ın üç kızını katletmesiyle yaşattığı dramı günlerce konuşmuştu. Göktaş kendini akılalmaz bir şekilde savunurken olayla ilgili yaşanan son gelişmeye göre "aklının başından gittiğini" öne süren Göktaş'ın cezai ehliyeti tam çıktı. Düzenlenen iddianamede ise Göktaş için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İşte kan donduran olaydaki son gelişmeyle tüm ayrıntılar!