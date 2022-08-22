Müezzin 3 kızını öldürüp "Aklım başından gitti" savunmasını yapmıştı! Rapor ortaya çıktı: Bu detay başını yakacak

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Trabzon'da müezzin Emre Göktaş'ın üç kızını katletmesiyle yaşattığı dramı günlerce konuşmuştu. Göktaş kendini akılalmaz bir şekilde savunurken olayla ilgili yaşanan son gelişmeye göre "aklının başından gittiğini" öne süren Göktaş'ın cezai ehliyeti tam çıktı. Düzenlenen iddianamede ise Göktaş için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İşte kan donduran olaydaki son gelişmeyle tüm ayrıntılar!
AİLESİNİ KATLEDİP "HAYALDEN İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ, CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Tutuklandıktan sonra Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderilen Göktaş, kaldığı tek kişilik hücrede bileklerini keserek intihar etmek istedi.
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emre Göktaş hakkında iddianame düzenlendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; Göktaş'ın, Adli Tıp Kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna yer verildi. Göktaş’ın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu da vurgulanan iddianamede, 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.
AKLI BAŞINDAN GİTMİŞ
Göktaş, iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu, eşinin çalışmak istediğini ancak kendisinin buna karşı olduğunu söyledi.
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