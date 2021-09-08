Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

8 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Datça'da deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Dün Denizli 3.9 büyüklüğünde sallanmıştı. Antalya'da da deprem meydana gelmişti. Peki bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Eylül günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün saat 04.40’da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Datça’ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi tarafından ise depremin derinliği 8.3 km. büyüklüğü de 4.5 olarak ölçüldü. Deprem Datça açıklarında 12 adalar bölgesinde meydana geldi.