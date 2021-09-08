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Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

08.09.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Muğla'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar "Muğla'da deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. 8 Eylül günü ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından açıklandı. Dün Antalya'da gerçekleşen depremin ardından bugün deprem haberi Datça'dan geldi. Peki Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Eylül 2021 nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

8 Eylül 2021 tarihinde ülke çapında ve çevre bölgelerde meydana gelen son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar "Datça'da deprem mi oldu?" sorusunu da merak ediyor. Dün Denizli 3.9 büyüklüğünde sallanmıştı. Antalya'da da deprem meydana gelmişti. Peki bugün Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

8 Eylül günü deprem olup olmadığı ve depremin nerede gerçekleştiği gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, bugün saat 04.40’da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Datça’ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi tarafından ise depremin derinliği 8.3 km. büyüklüğü de 4.5 olarak ölçüldü. Deprem Datça açıklarında 12 adalar bölgesinde meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre sabah 07:46:48'de ise Bursa'da 1.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli'ye göre 06:48:30'da Girit Adası 3.1 ile sallandı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla Datça

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