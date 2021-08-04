Muharrem ayı ne zaman? 2021 Muharrem orucu ve aşure günü ne zaman?

Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı Peygamberimizin hadisinde de yer alıyor. 'Allah'ın ayı' olarak isimlendirilen bu ayın faziletleri de merak edilenler arasında bulunuyor. Peki 2021 Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman?

Muharrem ayının ne zaman başlayacağı ve faziletleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Muharrem orucu ve Aşure gününün ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Müslümanların ilgiyle takip ettiği Muharrem ayı hürmet edilen anlamına geliyor. Bu ay Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye şeklinde adlandırılıyor. Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret ediliyor.

Aşure günü 18 Ağustos'ta Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 tarihine ve Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Muharrem ayının faziletleri neler? Muharrem ayında bu ayın ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazıldığı bilinmektedir. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Aynı zamanda "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" şeklinde buyurmuştur.