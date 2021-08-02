Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, faziletleri neler?

Müslümanlar 2021 Muharrem orucunun ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Oruç tutarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Muharrem orucu ve Aşure gününü de içinde bulunduran Muharrem ayının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

"Muharrem" ayı hürmet edilen anlamına geliyor. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye şeklinde adlandırılan Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmekte.

Müslümanların merakla takip ettiği Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 tarihine ve Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Muharrem ayının önemi ve faziletleri neler? Resûlullah bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)