HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, faziletleri neler?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, faziletleri neler?

02.08.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Muharrem orucunun ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayının başlayacağı tarih ve Muharrem ayının faziletleri araştırılıyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak, faziletleri neler? İşte ayrıntılar...

Müslümanlar 2021 Muharrem orucunun ne zaman başlayacağını araştırmaya koyuldu. Oruç tutarak dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayının başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 Muharrem orucu ve Aşure gününü de içinde bulunduran Muharrem ayının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.
"Muharrem" ayı hürmet edilen anlamına geliyor. Hz. Peygamber tarafından Allah'ın ayı diye şeklinde adlandırılan Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmekte.
Müslümanların merakla takip ettiği Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos 2021 tarihine ve Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Muharrem ayının önemi ve faziletleri neler?

Muharrem ayının önemi ve faziletleri neler?
Resûlullah bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur. (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)
Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92).
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Oruç

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Yangınlar dünya medyasında! Muhabir alevlerin arasına daldı

Yangınlar dünya medyasında! Muhabir alevlerin arasına daldı

Aydın'da başlayan yangın Muğla'ya sıçradı

Aydın'da başlayan yangın Muğla'ya sıçradı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.