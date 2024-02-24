Muhtar adayından belediye başkan adaylarını kıskandıracak performans! "Daha adayken bunu yapıyorsa, muhtar olduktan sonra neler yapar"

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a sayılı günler kala belediye başkan adaylarının yanı sıra muhtar adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar, mahallelerindeki seçmenlerin oyunu alabilmek için kimi zaman dikkat çekici vaatlerde bulunuyor. 2023 verilerine göre 103 bin 944 nüfusa sahip, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan kırsal Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı Necati Eren de o adaylardan biri. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

