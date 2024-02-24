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  4. Muhtar adayından belediye başkan adaylarını kıskandıracak performans! "Daha adayken bunu yapıyorsa, muhtar olduktan sonra neler yapar"

Muhtar adayından belediye başkan adaylarını kıskandıracak performans! "Daha adayken bunu yapıyorsa, muhtar olduktan sonra neler yapar"

24.02.2024 13:04
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Bursa’da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adayları da hazırlıklarını sürdürüyor. İlginç vaatlerle seçmenlerin karşısına çıkanlardan biri de Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı Mahallesi’nin muhtar adayı, Necati Eren (61) oldu. ‘Boyasız ev kalmayacak’ vaadi için 250 haneli mahallenin, boyasız olan evlerini tek tek boyamaya başlayan Eren, kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin, dış cephelerini boyuyor. Eren, “Seçilirsem bu çalışmalara devam edeceğim." dedi.

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a sayılı günler kala belediye başkan adaylarının yanı sıra muhtar adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Adaylar, mahallelerindeki seçmenlerin oyunu alabilmek için kimi zaman dikkat çekici vaatlerde bulunuyor. 2023 verilerine göre 103 bin 944 nüfusa sahip, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan kırsal Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı Necati Eren de o adaylardan biri. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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"BOYASIZ EV KALMAYACAK"

İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki 250 haneli 420 nüfuslu mahallenin, mevcut muhtarı ile birlikte 3 adayından 1’i olan vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Eren, 387 seçmenin oyunu almak için evlerini boyama sözü verdi. ‘Boyasız ev kalmayacak’ vaadini yerine getirmek için de boyacı tulumu giyip, kolları sıvayıp kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla, mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.

‘BOŞ VAATLE BAŞLAMAK İSTEMEDİM’

‘BOŞ VAATLE BAŞLAMAK İSTEMEDİM’

Şu ana kadar 13 ev ile mahalle okulunun dış cephe boyasını tamamlayan Eren, bir süre Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşadığını ve oradaki her evin dış cephesinin aynı renk olmasından esinlendiği için böyle bir vaatle seçmenden oy istediğini belirtti.

Kendi başına gerçekleştirebileceği vaatlerle seçmenin karşısına çıkmaya dikkat ettiğini söyleyen Eren, “Seçime daha 2 ay kala, boya işlerine başladık. En çok söz verdiğimiz iş, köyümüzü güzel bir hale getirmek.

"SÖZÜMÜZDE DURACAĞIZ"

"SÖZÜMÜZDE DURACAĞIZ"

Köyümüzde boyanmadık ev bırakmamak amacıyla çıktığımız hizmet yarışında köylerimizin evlerini, boyamaya başladık. Seçime kadar, havalar el verdiğince boyayacağız.

Sözümüzde duracağız. Muhtar olduktan sonra da bu işe daha sıkı bir şekilde sarılıp, köyde boyanmadık ev bırakmayana kadar boyayacağız. Seçim vaatleri arasında, verdiğimiz vaatlerden ilk yapmak istediğim, kendim Ege’de yaşadığım için, Ege’deki köyleri gördüm. Oradaki güzel köyler haline köyümüzü getirmek istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Bursa
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