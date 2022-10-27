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Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

27.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbahar mevsimiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden Muş Ovası’na getirilen binlerce küçükbaş hayvan, soğuk havadan etkilenmemek için kışlaklara götürülmeye hazırlanıyor.Her yıl ilkbahar mevsimiyle bereketli yaylaları, soğuk suları ve çayır zenginliğiyle binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda, soğuk hava etkili olmaya başladı.

İlkbahar mevsimiyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden Muş Ovası’na getirilen binlerce küçükbaş hayvan, soğuk havadan etkilenmemek için kışlaklara götürülmeye hazırlanıyor.
Her yıl ilkbahar mevsimiyle bereketli yaylaları, soğuk suları ve çayır zenginliğiyle binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda, soğuk hava etkili olmaya başladı. Bereketli yaylaları nedeniyle yetiştiricilerin büyük oranda tercih ettiği Muş’ta güz zamanı geldi. Yılın yaklaşık 5 ayını hayvanlarıyla Muş’ta geçiren yetiştiriciler, kışlaklara dönüş için hazırlıklarını tamamladı. Sürüleriyle zorlu yolculuğa geçecek olan yetiştiriciler, kış mevsimini Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sıcak illerde geçirecek.
Hayvan göçüyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş’un ilkbahar mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki hayvan yetiştiricileri tarafından yoğun bir göç aldığını söyledi. Muş’un yayla ve mera bakımından kaliteli çayırlara sahip olması nedeniyle yetiştiriciler tarafından yoğunlukla tercih edildiğini ifade eden Gün, “Özellikle kışlak olarak kullanılan güney illerinden Muş ilimize ilkbaharda yoğun bir göç akımı olmaktadır. Sonbaharın gelmesiyle yetiştiriciler tekrar kışlaklara dönmek için hazırlıklara başlamıştır. Özelliklede ilimize göçer olarak gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, elde ettikleri süt, tereyağı ve peynirden Muş ekonomimize büyük bir katkı sağlamışlardır” dedi.

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı

Muş Ovası’ndan kışlaklara dönüş hazırlığı
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