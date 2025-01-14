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  4. Muş'ta köy okulunun tek öğretmeni 8 öğrencisine eğitim veriyor! Soba yakmayı ilk kez köyde öğrendi

Muş'ta köy okulunun tek öğretmeni 8 öğrencisine eğitim veriyor! Soba yakmayı ilk kez köyde öğrendi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.01.2025 12:53
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Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Samanyolu köyündeki okulda görev yapan müdür yetkili sınıf öğretmeni Burçak Ericek, ders saatlerinin dışında çocuklarla oyunlar oynayarak onlara arkadaşlık ediyor. Alışık olmadığı köy şartlarında tüm zorluklara göğüs geren Eskişehirli öğretmen soba yakmayı ilk kez bu köyde öğrendiğini söylüyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde köy okulunun tek öğretmeni olan Burçak Ericek, soba yakarak ısıttığı sınıfta öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çaba gösteriyor.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Samanyolu köyünde bulunan okula geçen yıl atanan müdür yetkili sınıf öğretmeni Ericek, hayalindeki mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sabah erken saatlerde öğretmen servisiyle 23 kilometre katederek ilçeden karla kaplı köye giden Ericek, ilk iş olarak sobayı yakıyor.

Ericek, daha sonra okulda eğitim gören 8 öğrencisini karşılayıp birleştirilmiş sınıfa alan, ders anlattıktan sonra onlarla oyunlar oynayıp okulu eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Eskişehirli olan ve alışık olmadığı köy şartlarında tüm zorluklara göğüs geren Ericek, ilk görev yerinin Samanyolu İlkokulu olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde ikamet ettiğini ve hafta içi her gün köye gidip geldiğini anlatan Ericek, şöyle konuştu:

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Muş köy soba
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