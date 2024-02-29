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    4. 'Musluk suyunu kaynakmak' ile ilgili önemli araştırma: Yüzde 80'ini ortadan kaldırıyor! Şişe suyuna göre...

    'Musluk suyunu kaynakmak' ile ilgili önemli araştırma: Yüzde 80'ini ortadan kaldırıyor! Şişe suyuna göre...

    29.02.2024 14:49
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    Araştırmacılar, musluk suyunu kaynatmanın yaygın bulunan mikroplastiklerin zararlı etkilerini azaltabileceğini tespit etti.

    The Hill'in haberine göre, Çinli bilim insanları, suda en yaygın bulunduğu kaydedilen polistiren, polietilen ve polipropilenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ARAŞTIRMAYA GÖRE MUSLUK SUYUNU KAYNATMAK, MİKROPLASTİKLERİN ZARARLI ETKİLERİNİ AZALTABİLİR

    Araştırma kapsamında yüksek seviyede kalsiyum karbonat (kireç taşı) ve magnezyum içeren musluk suyu kaynatıldığında içeriğindeki kalsiyum karbonatın mikroplastikleri etrafında kümelenerek hapsedip zararsız hale getirdiği saptandı.

    Araştırmada suyu kaynatmanın mikroplastiklerin zararlı etkilerini tamamen yok etmediği gözlendi.

    Fakat ele alınan 3 plastik bileşiğin en az yüzde 80'inin zararlarını ortadan kaldırdığı gözlendi.

    Kaynatılan musluk suyunun şişe suyundan daha güvenli olduğu bildirildi.

    Öte yandan plastik kirliliğinin sağlık üzerindeki bazı olumsuz etkilerinden bu yöntemle kaçınılabileceği bildirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    su kaynatmak
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