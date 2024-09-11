Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü! Güran ailesi mercek altında: Galeriler, çakarlı araçlar, Boğaz'daki paylaşımlar...

Narin Güran cinayeti sonrası tüm gözler Diyarbakır'daki Tavşantepe Mahallesi'ne çevrildi. Herkesin birbirini tanıdığı köyde kayıp Narin'le ilgili kimsenin ağzını bıçak açmaması gündem yaratırken, cinayetin yaşandığı köydeki lüks araçlar da gündem oldu.
Gazeteci Ferit Demir yaptığı açıklamalarda Narin cinayetinin işlendiği köyde lüks araçlar gördüklerini söylemişti. Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında Barış Pehlivan, lüks araçların detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Bundan önce ağabeyin hesabına gelebilir miyiz? Narin'in fotoğrafı var. Ağabey Güran'a ait bir ınstagram hesabı bu. Silinen bir hikaye var. Ailenin annemin babamın üzerine gitmeyin diyor. Leyla daha önce kaybolan çocukla Narin'in beraber olduğu bir video paylaşılmış. Bu şuan Baran Güran'ın instagram hesabı.
Burada bir etiketleme var. mir_motorss diye bir etiketleme var profilinde. Bu hesaba baktığımızda ticaret sicil gazetesinde Diyarbakır'da sahibi Narin'in soy ismi ile aynı kişiye ait. Cemal Burak Güran adlı kişiye ait Diyarbakır'da mobilya imalat san tic a.ş diye bir yer. Peki bu işletmenin ana işi nedir? Mir Motors'un resmi Instagram sayfasında görüyoruz ki burası lüks araç galerisi."
"Şunu anlayabiliyoruz, Diyarbakır'daki bu lüks oto galeri Güran ailesine ait. En azından Güran soy isimli birine ait. Ölen kızımızın abisi burada çalışıyor. 'Mir Motors'un farklı markada bir sürü araca sahip bir galeri olduğunu görüyoruz. Keza aynı şirketin takip ettiği üç hesap var."
"Onlar da Güran soy isimli. Onlarda da bazısının merkezi İstanbul olan ayrı galeri işletmeleri olduğunu görüyoruz. Lüks araçlarda çekilen videolar var. Çakarlı araçlar görüyoruz. Diyarbakır'da ağabeyinin Instagram hesabından çakarlı lüks araçla gezdiğini görüyoruz. Ferit Demir bize bir ipucu verdi. Bir okuyucumuz bize ihbarda bulundu. Aynı ailenin birden fazla galerisi var. İstanbul'da da var.