Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü! Güran ailesi mercek altında: Galeriler, çakarlı araçlar, Boğaz'daki paylaşımlar...

AĞABEY ÇAKARLI ARAÇLA GÖRSELLER PAYLAŞMIŞ

"Onlar da Güran soy isimli. Onlarda da bazısının merkezi İstanbul olan ayrı galeri işletmeleri olduğunu görüyoruz. Lüks araçlarda çekilen videolar var. Çakarlı araçlar görüyoruz. Diyarbakır'da ağabeyinin Instagram hesabından çakarlı lüks araçla gezdiğini görüyoruz. Ferit Demir bize bir ipucu verdi. Bir okuyucumuz bize ihbarda bulundu. Aynı ailenin birden fazla galerisi var. İstanbul'da da var.