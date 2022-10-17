Nasıl etkilerim diye düşünmeyin! Burçların aşık olacağı hareketler

Burçlarımız karakterlerimizi oldukça etkiliyor. Her burcun etkilendiği özellikler değişim gösteriyor. Bazıları sakin kişilerden hoşlanırken bazıları ise daha baskın insanları tercih ediyor. Burçların dikkatini çekmek için onların hoşlanacağı davranışları uygulayabilirsiniz. Ancak bu davranışları sergilerken kendi karakterinizin dışına çıkmamaya özen gösterin.

BURÇLARIN ETKİLENDİĞİ DAVRANIŞLAR

KOÇ BURCU Koç çok rekabetçidir ve sahada aşkla oynamayı severler. Bunu akılda tutarak, birini cezbetmenin en iyi yolu, elde edilmesi zor olanı oynamaktır. Bu sadece onların ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda başarma ihtiyaçlarını da besleyecektir. Kendinizi ulaşılamaz nihai bir ödül olarak konumlandırmak, onları yatırım yapmaya devam ettirecektir, ancak onlara sizi eninde sonunda yakalama şansı verdiğinizden emin olun. Koç'un cesareti kırılacak ve liginizden çok uzakta olduğunuzu düşünürlerse yeni bir fethe geçecekler.

BOĞA BURCU Boğa burcunu çekmek için, onların ihtiyaçlarına dikkat etmeniz ve onları düşündüğünüzü göstermeniz yeterlidir. Romantik ve şehvetli Venüs tarafından yönetilen bu inatçı toprak burcunun gizli, yumuşak bir yanı vardır. Boğa burcu ne kadar düşünceli olduğunuzu gördüğünde, normalde yüksek olan duvarları yıkılacaktır. Boğa'nın güvenini kazanmak söz konusu olduğunda konuşmak ucuzdur. Eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve nezaketinize ve şefkatinize karşılık vermeye başladıklarında onları kazandığınızı anlayacaksınız.

İKİZLER BURCU Girişken ve çekici İkizler, odayı çalıştırma yetenekleriyle bilinir. İletişimi etkileyen gezegen Merkür tarafından yönetilen İkizlerin sözleriyle bir yolu var. İlişkilerde, küçük konuşmayı atlamayı ve doğrudan hayatın en büyük gizemleri hakkında konuşmaya dalmayı severler. İkizleri etkilemenin en iyi yolu onların entelektüel yönlerine hitap etmektir . Dünya hakkındaki kendi görüşleri, onlar ve kimlikleri için çok şey ifade eder, bu nedenle genellikle, fikirlerini söylemeyi kendileri kadar önemseyen bir partnere ilgi duyarlar.

YENGEÇ BURCU Yengeç, hayatın her alanında tatlı ve hassas olmasıyla bilinir . İlişkilerde, duygularıyla derinleşmekten korkmayan bir partnerle gelişirler. Bir Yengeci çekmek için, onlara karşı dürüst olduğunuzdan emin olun. Kesinlikle samimi, savunmasız sohbetlere bayılırlar ve bu onlara ulaşılabilir olduğunuzu gösterecektir. Duygularınızı bir Yengeç'e karşı açık olarak, onların kalbine güvenebileceğinizi ve bu özelliğin onlar için karşı konulmaz olduğunu göstereceksiniz.