Nasıl etkilerim diye düşünmeyin! Burçların aşık olacağı hareketler

Burçlarımız karakterlerimizi oldukça etkiliyor. Her burcun etkilendiği özellikler değişim gösteriyor. Bazıları sakin kişilerden hoşlanırken bazıları ise daha baskın insanları tercih ediyor. Burçların dikkatini çekmek için onların hoşlanacağı davranışları uygulayabilirsiniz. Ancak bu davranışları sergilerken kendi karakterinizin dışına çıkmamaya özen gösterin.
BURÇLARIN ETKİLENDİĞİ DAVRANIŞLAR
KOÇ BURCU
Koç çok rekabetçidir ve sahada aşkla oynamayı severler. Bunu akılda tutarak, birini cezbetmenin en iyi yolu, elde edilmesi zor olanı oynamaktır. Bu sadece onların ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda başarma ihtiyaçlarını da besleyecektir. Kendinizi ulaşılamaz nihai bir ödül olarak konumlandırmak, onları yatırım yapmaya devam ettirecektir, ancak onlara sizi eninde sonunda yakalama şansı verdiğinizden emin olun. Koç'un cesareti kırılacak ve liginizden çok uzakta olduğunuzu düşünürlerse yeni bir fethe geçecekler.
BOĞA BURCU
Boğa burcunu çekmek için, onların ihtiyaçlarına dikkat etmeniz ve onları düşündüğünüzü göstermeniz yeterlidir. Romantik ve şehvetli Venüs tarafından yönetilen bu inatçı toprak burcunun gizli, yumuşak bir yanı vardır. Boğa burcu ne kadar düşünceli olduğunuzu gördüğünde, normalde yüksek olan duvarları yıkılacaktır. Boğa'nın güvenini kazanmak söz konusu olduğunda konuşmak ucuzdur. Eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve nezaketinize ve şefkatinize karşılık vermeye başladıklarında onları kazandığınızı anlayacaksınız.
İKİZLER BURCU
Girişken ve çekici İkizler, odayı çalıştırma yetenekleriyle bilinir. İletişimi etkileyen gezegen Merkür tarafından yönetilen İkizlerin sözleriyle bir yolu var. İlişkilerde, küçük konuşmayı atlamayı ve doğrudan hayatın en büyük gizemleri hakkında konuşmaya dalmayı severler. İkizleri etkilemenin en iyi yolu onların entelektüel yönlerine hitap etmektir . Dünya hakkındaki kendi görüşleri, onlar ve kimlikleri için çok şey ifade eder, bu nedenle genellikle, fikirlerini söylemeyi kendileri kadar önemseyen bir partnere ilgi duyarlar.
YENGEÇ BURCU
Yengeç, hayatın her alanında tatlı ve hassas olmasıyla bilinir . İlişkilerde, duygularıyla derinleşmekten korkmayan bir partnerle gelişirler. Bir Yengeci çekmek için, onlara karşı dürüst olduğunuzdan emin olun. Kesinlikle samimi, savunmasız sohbetlere bayılırlar ve bu onlara ulaşılabilir olduğunuzu gösterecektir. Duygularınızı bir Yengeç'e karşı açık olarak, onların kalbine güvenebileceğinizi ve bu özelliğin onlar için karşı konulmaz olduğunu göstereceksiniz.
ASLAN BURCU
Aslan, zodyakın spot hırsızı olarak bilinir, ancak onlarda göründüğünden çok daha fazlası vardır. Bu tutkulu ateş işareti aynı zamanda grubun en sadık ve koruyucularından biridir. Doğal parlaklığınızın ortaya çıkmasına izin verirseniz, bir Aslan anında size çekilecektir. Bu onlara kendinize güvendiğinizi kanıtlayacak ve insanlarla dolu bir odada ilk dikkatlerini çekecek şey olacak. Onları gerçekten kazanmak söz konusu olduğunda, Aslanlar her zaman beğenilmeyi sever . Bu nedenle, bir konuşmanın ortasında veya bir grup insanın önünde rastgele bir iltifatta (ya da ikisinde) gizlice girerseniz, onların egolarını okşayacağınızdan ve yeni favorileri olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum