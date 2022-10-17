KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Nasıl etkilerim diye düşünmeyin! Burçların aşık olacağı hareketler

Nasıl etkilerim diye düşünmeyin! Burçların aşık olacağı hareketler

17.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hoşlandığınız kişinin ilgisini çekmek istiyor ama bunun nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Bunu en doğru şekilde yapmak için karşınızdaki kişinin burcunu öğrenerek onun ilgisini çekecek davranışlarda bulunabilirsiniz. İşte burçların en etkilendiği hareketler...

Burçlarımız karakterlerimizi oldukça etkiliyor. Her burcun etkilendiği özellikler değişim gösteriyor. Bazıları sakin kişilerden hoşlanırken bazıları ise daha baskın insanları tercih ediyor. Burçların dikkatini çekmek için onların hoşlanacağı davranışları uygulayabilirsiniz. Ancak bu davranışları sergilerken kendi karakterinizin dışına çıkmamaya özen gösterin.

BURÇLARIN ETKİLENDİĞİ DAVRANIŞLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Koç çok rekabetçidir ve sahada aşkla oynamayı severler. Bunu akılda tutarak, birini cezbetmenin en iyi yolu, elde edilmesi zor olanı oynamaktır. Bu sadece onların ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda başarma ihtiyaçlarını da besleyecektir. Kendinizi ulaşılamaz nihai bir ödül olarak konumlandırmak, onları yatırım yapmaya devam ettirecektir, ancak onlara sizi eninde sonunda yakalama şansı verdiğinizden emin olun. Koç'un cesareti kırılacak ve liginizden çok uzakta olduğunuzu düşünürlerse yeni bir fethe geçecekler.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Boğa burcunu çekmek için, onların ihtiyaçlarına dikkat etmeniz ve onları düşündüğünüzü göstermeniz yeterlidir. Romantik ve şehvetli Venüs tarafından yönetilen bu inatçı toprak burcunun gizli, yumuşak bir yanı vardır. Boğa burcu ne kadar düşünceli olduğunuzu gördüğünde, normalde yüksek olan duvarları yıkılacaktır. Boğa'nın güvenini kazanmak söz konusu olduğunda konuşmak ucuzdur. Eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve nezaketinize ve şefkatinize karşılık vermeye başladıklarında onları kazandığınızı anlayacaksınız.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Girişken ve çekici İkizler, odayı çalıştırma yetenekleriyle bilinir. İletişimi etkileyen gezegen Merkür tarafından yönetilen İkizlerin sözleriyle bir yolu var. İlişkilerde, küçük konuşmayı atlamayı ve doğrudan hayatın en büyük gizemleri hakkında konuşmaya dalmayı severler. İkizleri etkilemenin en iyi yolu onların entelektüel yönlerine hitap etmektir . Dünya hakkındaki kendi görüşleri, onlar ve kimlikleri için çok şey ifade eder, bu nedenle genellikle, fikirlerini söylemeyi kendileri kadar önemseyen bir partnere ilgi duyarlar.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Yengeç, hayatın her alanında tatlı ve hassas olmasıyla bilinir . İlişkilerde, duygularıyla derinleşmekten korkmayan bir partnerle gelişirler. Bir Yengeci çekmek için, onlara karşı dürüst olduğunuzdan emin olun. Kesinlikle samimi, savunmasız sohbetlere bayılırlar ve bu onlara ulaşılabilir olduğunuzu gösterecektir. Duygularınızı bir Yengeç'e karşı açık olarak, onların kalbine güvenebileceğinizi ve bu özelliğin onlar için karşı konulmaz olduğunu göstereceksiniz.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan, zodyakın spot hırsızı olarak bilinir, ancak onlarda göründüğünden çok daha fazlası vardır. Bu tutkulu ateş işareti aynı zamanda grubun en sadık ve koruyucularından biridir. Doğal parlaklığınızın ortaya çıkmasına izin verirseniz, bir Aslan anında size çekilecektir. Bu onlara kendinize güvendiğinizi kanıtlayacak ve insanlarla dolu bir odada ilk dikkatlerini çekecek şey olacak. Onları gerçekten kazanmak söz konusu olduğunda, Aslanlar her zaman beğenilmeyi sever . Bu nedenle, bir konuşmanın ortasında veya bir grup insanın önünde rastgele bir iltifatta (ya da ikisinde) gizlice girerseniz, onların egolarını okşayacağınızdan ve yeni favorileri olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu Aslan burcu Balık burcu Başak burcu Boğa burcu İkizler burcu Koç burcu Kova burcu Oğlak burcu Terazi burcu Yay burcu Aşk Astroloji ilişkiler burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Dekolteli elbisesini yukarı kaldırıp dans etti! "Hiç olmamış"

Çekmeyen internet bağlantısına son! Hemen deneyin

Çekmeyen internet bağlantısına son! Hemen deneyin

TikTok'ta büyük göğüslerinden dolayı çektiği acıları anlattı

TikTok'ta büyük göğüslerinden dolayı çektiği acıları anlattı

Boşuna inkar etmeyin! Aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret

Boşuna inkar etmeyin! Aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret

Anneleri bu burçlardan olanlar çok şanslı! En iyi anne olan burç

Anneleri bu burçlardan olanlar çok şanslı! En iyi anne olan burç

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.