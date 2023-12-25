'Nerede görseniz kapısını zorlayarak girin' Şehit annesinden yürek yakan sözler! 'Dışarıdan kimse bilmiyor oğlum, bu ateş sönmüyor'

Şehit anneleri ile röportaj yapan 'Tabuta Sığmayanlar' programında Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye konuştu. Üye, izleyen herkesin yüreğini dağlayan sözler söyledi. 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi, söz konusu röportajda, tüm Türkiye'ye çağrıda bulunarak şehit ailelerinin evlerinin ziyaret edilmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. O anlardaki şehit annesinin gözyaşları herkesin içini yaktı.
Şehit ailesi o videoda "Dışarıdan kimse kimseyi bilmiyor oğlum. Bacan tütüyor ama baca nasıl tütüyor kimsenin haberi yok. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor ve ilk günkü gibi de değil artık. Bu ateş sönmüyor artık, kor oldu içimizde." dedi.
Fatma Üye, "Şehit ailelerini ziyaret etsinler. Kapıları kapalı olsa bile zorla açsınlar. O evlerin ziyaret edilmeye ihtiyacı var. O kapı kapandığı zaman içerisi çok kötü, baş başa kalıyorsun duvarlarla. Kapıya geldiğinde kapının zili açılmadıysa kapıyı kırarak girsinler içeriye. Bizim bu saatten sonra misafire ihtiyacımız var, gelene gidene, dertleşmeye ihtiyacımız var. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Maddi manevi, devlet arkamızda. Maddiyata boğuyor şehit ailelerini. Ama şehit ailelerinin evladının yerine evlat verebilir mi? Veremez." ifadelerini kullandı.
Devamında Üye, "Lütfen, Türkiye olarak nerede bir şehit ailesi görseniz onun kapısını zorlayarak girin. İlla kamera için gösteriş için seçim zamanlarında değil, başka zamanlarında da, bayramlarda, başka günlerde, o kapı kapalıysa bile zorlayın. Açın ne fark edecek sizin için? Ne kaybedeceksiniz? Hiç tanımadığım yerlerden misafirlerim geldi. Oğlumun adına geldi. Ama en yakın dostların kapını bile çalmıyor. Çok acı bu şey. Biz istemedik ölümü Allah'tan. Allah özel seçti bizim evlatlarımızı. Onlar özel kişileri aldı huzuruna." şeklinde konuştu.