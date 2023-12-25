'Nerede görseniz kapısını zorlayarak girin' Şehit annesinden yürek yakan sözler! 'Dışarıdan kimse bilmiyor oğlum, bu ateş sönmüyor'

Devamında Üye, "Lütfen, Türkiye olarak nerede bir şehit ailesi görseniz onun kapısını zorlayarak girin. İlla kamera için gösteriş için seçim zamanlarında değil, başka zamanlarında da, bayramlarda, başka günlerde, o kapı kapalıysa bile zorlayın. Açın ne fark edecek sizin için? Ne kaybedeceksiniz? Hiç tanımadığım yerlerden misafirlerim geldi. Oğlumun adına geldi. Ama en yakın dostların kapını bile çalmıyor. Çok acı bu şey. Biz istemedik ölümü Allah'tan. Allah özel seçti bizim evlatlarımızı. Onlar özel kişileri aldı huzuruna." şeklinde konuştu.