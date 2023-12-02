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O Avrupa ülkesi kar altında! Tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi... Yolcular geceyi trenlerde geçirdi

02.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi. Trenlerin Münih'in merkez tren istasyonuna ulaşamadığı belirtilirken Münih ile Baden-Württemberg eyaletinde bazı yolcuların geceyi trenlerde geçirmek zorunda kaldıkları öğrenildi.

Almanya’nın güneyinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bavyera eyaletinde gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hava ve demiryolu ulaşımını aksattı, binlerce yolcu terminallerde mahsur kaldı.

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ALMANYA'NIN GÜNEYİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Trenlerin Münih’in merkez tren istasyonuna ulaşamadığını aktarıldı.

Münih ve ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bazı yolcular geceyi trenlerde geçirmek zorunda kaldı.

UÇUŞLAR İPTAL

UÇUŞLAR İPTAL

Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada ise çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Münih Havalimanı’na ve havalimanından yapılması planlanan uçuşların yarın yerel saatle 06.00’ya kadar iptal edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya kar
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