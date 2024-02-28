O ilde iki mevsim bir arada! Bir ilçede kış, diğerinde bahar havası...

Onat, "Buranın kışı hem sert, hem de uzun geçiyor. Ortalama 6 ay kış sürecini yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hayvancılık ve tarım da oldukça zorlu geçiyor. Hayvancılık bu bölgede daha masraflı oluyor. Burada kar 6 ay boyunca yerde kalabiliyor. Kasım ayının sonlarına doğru Yüksekova'nın kış mevsimi başlıyor. Derecik'te ise ocak ayında başlıyor." dedi.