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  4. O ilde iki mevsim bir arada! Bir ilçede kış, diğerinde bahar havası...

O ilde iki mevsim bir arada! Bir ilçede kış, diğerinde bahar havası...

28.02.2024 12:04
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Hakkari'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Yüksekova ilçesinde soğuk etkisini sürdürürken, Derecik'te ise bahar havası yaşanıyor.

Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine ise yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KIŞ, DERECİK İLÇESİNDE BAHAR HAVASI

İlçede hava sıcaklığı 20 derece ölçülürken, otlar da yeşermeye başladı.

Kış mevsimi olmasına rağmen bahar havasının yaşandığı ilçede besiciler hayvanlarına artık meralara çıkartıp otlatırken, bölge halkı ise piknik yapıyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü Yüksekova'da ise dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekovalı besici Cevdet Onat, rakımı yüksek ilçede kışın çok sert geçtiğini belirtti.

Onat, "Buranın kışı hem sert, hem de uzun geçiyor. Ortalama 6 ay kış sürecini yaşıyoruz. Bu sebeplerden dolayı hayvancılık ve tarım da oldukça zorlu geçiyor. Hayvancılık bu bölgede daha masraflı oluyor. Burada kar 6 ay boyunca yerde kalabiliyor. Kasım ayının sonlarına doğru Yüksekova'nın kış mevsimi başlıyor. Derecik'te ise ocak ayında başlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Derecik Yüksekova
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