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    4. O sihirli cümleyi mutlaka kurun! 5 maddede mutlu bir evliliğin sırrı... Cinsellik sandığınızdan daha etkili, hem de her yaşta

    O sihirli cümleyi mutlaka kurun! 5 maddede mutlu bir evliliğin sırrı... Cinsellik sandığınızdan daha etkili, hem de her yaşta

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    19.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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    Evliliği uzun süre sürdürmek bazıları için çok kolay olmayabiliyor. Özellikle de monotonluk bazı çiftlerin en önemli problemlerinden. Peki, hemen hemen herkesin merak ettiği 'Mutlu bir evliliğin sırrı ne?' sorusunun yanıtı nedir? Bu sorunun tek bir mucize cevabı olmasa da harika formüller, ömür boyu sürecek mutlu bir evliliğin kapılarını aralayabiliyor.

    Yıllar içerisinde evli çiftlerin bazıları birbirlerinden uzaklaşmaya başlayabiliyor. Burada çiftlerin zaman içinde farklı kişiliklere bürünmesi ya da karakterlerin farklılaşması da etkili olabiliyor. Bu durumda, evliliklerin uzun süre devam etmesinin önünde engeller de çıkabiliyor. Peki, uzun süreli mutlu bir evlilik mümkün mü ve sırrı ne? İşte pek çok araştırmanın da konusu olan mutlu evlilik için altın değerinde ipuçları...

    MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

    Mutlu bir evlilik sürdürmek konusunda her çift için tek ve net bir formül elbette yok. Ancak pek çok evliliğin temel sorunları ve o sorunların da temel çözümleri ortalama olarak aynı. Bu nedenle çiftlerin bazı kritik konulara dikkat etmesi uzun yıllar boyunca mutlu ve keyifli bir evlilik yaşamalarına olanak tanıyor.

    PARA KONUSU

    PARA KONUSU

    Birçok evli çiftin tartışmasının ana konusu genellikle para oluyor. Araştırmalar insanların kendilerinden tam ters karakterde insanlara aşık olduğunu ortaya koyarken ekonomik olarak da zıt karakterli çiftlerin para konusunda ciddi anlamda anlaşmazlık yaşadıkları tespit edildi. Özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda benzerlik taşıyan çiftler, diğerlerine göre daha mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

    CİNSEL YAŞAM

    CİNSEL YAŞAM

    Evlilikleri, dışsal faktörler de olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Dışarıdan etkilenen çiftler, bunu evliliklerine yansıttıklarında ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Araştırmalar da evli çiftlerin düzenli olarak cinsel ilişki yaşamasının bu konuda olumlu bir etki yarattığını söylüyor. Hatta cinsel yaşamı düzenli ve keyifli hale getirmek, sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor. Üstelik, 30-40 yaşlarındaki erkeklere göre 50'li yaşlarındaki erkeklerin daha fazla cinsel yaşamdan tatmin oldukları da belirtiliyor. Hatta neredeyse 20-30 yaşlarındaki tatminleriyle benzer olacak şekilde...

    SİHİRLİ CÜMLE: TEŞEKKÜR EDERİM

    SİHİRLİ CÜMLE: TEŞEKKÜR EDERİM

    Tek bir cümlenin mutlu evliliğin sırrı olduğunu düşünür müydünüz? Neden olmasın ki... Araştırmalar "Teşekkür ederim" cümlesinin çiftleri mutlu ettiğini de ortaya koyuyor. Bu basit cümleyi, günlük ev işleri ya da çiftlerin birbirine yardım ettiği konularda kullanmak, sihir gibi bir etki gösteriyor. Bir diğer kelime ise "Biz". Özellikle çiftler anlaşmazlıklarıyla alakalı konuştuklarında bir olduklarını belirtecek şekilde "Biz"li cümleler kurduklarında bu olumlu yaklaşım ilişkinin dinamiklerine de yansıyor. Böylece negatif tutumlar daha az sergilenmeye başlıyor. "Sen" ya da "Ben" kalıpları ise maalesef ilişkiyi çıkmaza sürüklüyor.

    ALTTAN ALMAK

    ALTTAN ALMAK

    Evliliklerdeki sorunlar, negatif davranışlarla katlanarak artıyor. Bu nedenle evliliklerinde problem gören çiftlerin tek çıkış noktası olarak birbirlerini suçlamak yerine alttan almaya yönelmelerinde yarar oluyor.

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    Cinsellik ilişki sorunları evlilik para çiftler ilik mon
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