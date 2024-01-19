O sihirli cümleyi mutlaka kurun! 5 maddede mutlu bir evliliğin sırrı... Cinsellik sandığınızdan daha etkili, hem de her yaşta

SİHİRLİ CÜMLE: TEŞEKKÜR EDERİM

Tek bir cümlenin mutlu evliliğin sırrı olduğunu düşünür müydünüz? Neden olmasın ki... Araştırmalar "Teşekkür ederim" cümlesinin çiftleri mutlu ettiğini de ortaya koyuyor. Bu basit cümleyi, günlük ev işleri ya da çiftlerin birbirine yardım ettiği konularda kullanmak, sihir gibi bir etki gösteriyor. Bir diğer kelime ise "Biz". Özellikle çiftler anlaşmazlıklarıyla alakalı konuştuklarında bir olduklarını belirtecek şekilde "Biz"li cümleler kurduklarında bu olumlu yaklaşım ilişkinin dinamiklerine de yansıyor. Böylece negatif tutumlar daha az sergilenmeye başlıyor. "Sen" ya da "Ben" kalıpları ise maalesef ilişkiyi çıkmaza sürüklüyor.