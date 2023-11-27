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O sırada arabanın camı açıktı... Görüntüler dehşete düşürdü! Denizle yol birleşti 'Kimse geri gelmesin'

27.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti. Sular altında kalan yoldan gelen görüntüler gündem oldu. Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin kamerasına yansıdı. Aracın açık camından içeriye bir anda suların girdiği görülürken videodan 'Arkadaşlar kimse Kemalpaşa yolundan geri gelmesin, gidemiyoruz, yollar kapalı' sesleri duyuldu.

Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminin tamamında etkili olmayı sürdürüyor. Giresun'un Tirebolu ilçesinden Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerine kadar olan kısımda dalgalar adeta sahil yolunu göle döndürdü.


Keşfet

HOPA-KEMALPAŞA ARASINDAKİ KARADENİZ SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Yollardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

YOL İLE DENİZ BİRLEŞTİ

YOL İLE DENİZ BİRLEŞTİ
Birçok noktada ulaşım aksarken, Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında kalan kısmı şiddetli fırtına sonucu oluşan dalgalar nedeniyle adeta deniz ile birleşti.

O ANLARI KAMERAYLA KAYDETTİ

O ANLARI KAMERAYLA KAYDETTİ
Kabaran deniz karayolunu adeta göle döndürürken, o anlar yoldan geçen araçtakilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sürücülerin Hopa-Kemalpaşa yolunu kullanmamaları konusunda uyarıldı. (İHA)

GİRESUN'DA DA DENİZ TAŞTI

GİRESUN'DA DA DENİZ TAŞTI
Öte yandan Hava Forum'un paylaştığı görüntülere göre; Giresun'da derin alçak basınç sebebiyle deniz taştı. Mini tsunami yaşandığı kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Fırtına dalga
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