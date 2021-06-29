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OGM kura sonuçları ne zaman açıklanır? OGM kura sonuçları 2021 sorgulama

29.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM kura sonuçları araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarını paylaşacak. Yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Peki OGM kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte OGM kura sonuçları 2021 sorgulama...

Yaklaşık 5 bin personel alınacak. Kura sonuçlarını merak edenler"OGM kura sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. Merak edilen sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte OGM kura sonuçları 2021 sorgulama...

OGM kura sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde OGM sonuçları erişime açılacak.
İlgililer sonuçlara e-Devlet şifreleri ile http://isealim.ogm.gov.tr adresi üzerinden ulaşacak.
Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuranın net olarak hangi günde yapılacağı bölge müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacaktır.
Bahsi geçen duyurulardan www.ogm.gov.tr internet sitesi üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.
İşe alım sürecinde hem kura hem de sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, ilanın bulunduğu bölge müdürlüğünde gerçekleşecektir.
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