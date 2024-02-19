Öğrenci kredisi borcunu 3 yılda ilginç bir yöntemle ödedi! Mevcut işinden bile istifa etti 'Tam zamanlı işimden daha fazlasını kazandım'

ABD'de yaşayan 26 yaşındaki Kelsey Mikula, Liberty Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra alanında iş bulmakta zorlandı. Bunun üzerine kıyafet alıp satmaya başlayan genç kadın, online olarak yaptığı bu iş sayesinde 80.000 dolarlık öğrenci kredisi borcunu üç yılda ödedi.
The Sun'da yer alan habere göre; genç kadın 2020 yılında çeşitli online platformlar üzerinden kıyafetler alıp satmaya başladı. Kelsey, bir hastanede birim sekreteri olarak vardiyalı çalışırken ek iş olarak da kıyafet sattı.
İkinci el mağazalarından kıyafetler alıp bunları online sitelerde satan Kelsey, mezun olduktan sonra Nisan 2020'de 80.000 ABD doları tutarındaki öğrenci kredisi borcunu ödemeye başladı ve Mart 2023'e kadar tamamını başarıyla ödedi.
Kredisini ödedikten sonra Kelsey hastanedeki işinden ayrıldı ve Aralık 2023'te bir sitede tam zamanlı olarak yeniden satış yapmaya başladı. Kelsey bir röportajda "Asıl işim giyim ve ayakkabı, özellikle kadınlara yönelik ama ev eşyalarıyla da ilgileniyorum" dedi.
Kelsey "Ayda 5.000 dolar kâr elde ediyorum; bu değişebilir. 80.000 dolarlık öğrenci borcumu ödeyebildim ve bunu yalnızca üç yıl içinde yeniden satarak başardım. İnanılmaz bir duyguydu, sonunda kazandığım parayı biriktirebildiğimi hissettim." ifadelerini kullandı.
Kelsey, Mayıs 2019'daki mezuniyetinin ardından satış yapmaya başladı. Lynchburg, Virginia'daki Liberty Üniversitesi'nde uzmanlaştığı zooloji alanında iş bulmakta zorlandı. Kelsey "İlk yeniden satış deneyimimde ortaokuldayken üretimi durdurulan maskarayı satıyordum. Üniversiteyi bitirdiğim ve bölümümde iş bulamadığım 2020 yılına kadar bu işi ciddiye almaya başlamamıştım." dedi.