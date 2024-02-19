Öğrenci kredisi borcunu 3 yılda ilginç bir yöntemle ödedi! Mevcut işinden bile istifa etti 'Tam zamanlı işimden daha fazlasını kazandım'

Kredisini ödedikten sonra Kelsey hastanedeki işinden ayrıldı ve Aralık 2023'te bir sitede tam zamanlı olarak yeniden satış yapmaya başladı. Kelsey bir röportajda "Asıl işim giyim ve ayakkabı, özellikle kadınlara yönelik ama ev eşyalarıyla da ilgileniyorum" dedi.