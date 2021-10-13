Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılında okullar 6 Eylül'de açılmıştı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 1. dönem Kasım ayı ara tatili, 15 Kasım Pazartesi ve 19 Kasım Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 12 Kasım Cuma başlayacak olan tatil 21 Kasım Pazar günü bitecek. Tatil, hafta sonları ile beraber 9 gün sürecek. Sonrasında ise 22 Kasım Pazartesi ders başlayacak. İşte detaylar...
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Yarı yıl (Sömestir) tatili 24 Ocak, 4 Şubat tarihleri arasında olacak. Tatil 21 Ocak Cuma başlayacak ve 6 Şubat Pazar günü bitecek. 7 Şubat Pazartesi gününde eğitim devam edecek.
2. ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılının son tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.
8 Nisan Cuma günü dersler bittiğinde tatil başlayacak. Hafta sonu tatilleri ile beraber 9 gün tatil yapılacak ve 17 Nisan Pazartesi günü okullar başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Nisan ayında verilen son ara tatilden sonra dönem sonuna kadar tatil olmayacak.
Yaklaşık iki ay sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 tarihinde bitecek ve karneler verilecek.
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