Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Karneler ne zaman verilecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılında okullar 6 Eylül'de açılmıştı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 1. dönem Kasım ayı ara tatili, 15 Kasım Pazartesi ve 19 Kasım Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 12 Kasım Cuma başlayacak olan tatil 21 Kasım Pazar günü bitecek. Tatil, hafta sonları ile beraber 9 gün sürecek. Sonrasında ise 22 Kasım Pazartesi ders başlayacak. İşte detaylar...