Öldürülen gazino sahibinin annesi mahkemede duyduklarına inanamadı: "Oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdünüz"

‘BABAMI KURTARDIM’

Muhammet Bozkurt ifadesinde, Tolga Korkmaz’ı 8 kasa bira borcunu almak için aradığını, onun da ‘Gel gazinoya paranı vereceğim’ dediğini söyleyerek, “Müzikholün orada 7-8 kişilik bir grup vardı. Levent ile arabadan indik. Dışarı çıkan Tolga Korkmaz, üzerime doğru yürüyüp 'Sen kimsin, beni para için arıyorsun? Para için buraya geliyorsun' dedi. Ben de ‘Abi ne oluyor bizi mi döveceksin. Beni sen çağırmadın mı?' dedim. O arada Levent, ‘Durun sakin olun konuşmaya geldik’ dedi. Ancak Tolga, Levent’i itti. O arada biri de Levent’e vurdu. Sonra bütün kalabalık üzerimize çullandı. Başta yumruklarla daha sonra boş bira şişeleri, sandalyeler ve ellerine ne geçerse onunla saldırdılar.