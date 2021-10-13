Ölüm hesaplayıcı nedir? Ölüm hesaplama makinesi geliyor!

Bilim kurgu filmlerinde rastlanılan türde bir uygulama yakın zamanda hizmete girecek. ‘Ölüm hesaplama makinesi’ uygulaması ile ölüm zamanı ve sağlıklı yaşam süresi hakkında bilgilere erişilebilecek. Peki ölüm hesaplayıcı nedir?

ÖLÜM HESAPLAYICI NEDİR?

Uzmanlar tarafından geliştirilmiş olan ‘ölüm hesaplama makinesi’ ne zaman öleceğinizi ve hayatınızın ne kadarının sağlıklı bir şekilde geçeceğini önceden bilip tahmin ediyor.

Pek çok algoritmaya dayanmış olan hesaplayıcı, sağlık sigortacıları için tasarlandı. Aynı zamanda kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine bakarak uzun ve sağlıklı bir yaşam konusunda önerilerde bulunma altyapısına da sahip.

YAŞAM SÜRESİ ARTABİLİR Bu ölüm hesaplayıcı uygulaması ile, diyetle birlikte sporun fazladan 10 yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Hesaplayıcı, küçük değişikliklerin bile yaşam beklentisiyle ilgili değişiklikler yaratabileceğini savunmakta.

Yani buna göre sağlıklı yaşam süresini arttırmak için günlük 20 dakikalık yoğun spor programı yeterli olabilmekte.