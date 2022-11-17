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Ölüme sürüklüyor! Tek tek tespit edildi: Salmonella, kolera...

17.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel yemeklerimizden olan çiğ köfte, çoğu kişinin severek tükettiği yiyeceklerin başında yer alıyor. Çiğ köftenin yapılış sürecinde akıllarda hijyenle sürekli soru işaretleri bulunuyor. Çiğ et, bulgur, salça ve soğan gibi besinlerle yapılan çiğ köftenin insan sağlığına olan etkisi incelendi. Çıkan sonuçlar bir hayli korkutucu oldu. Yapılan çalışmada çiğ köftede, Salmonella ve kötü hijyen koşullarından kaynaklanan bağırsak kökenli bakteriler saptandı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, çiğ köftenin mikrobiyolojik açıdan insan sağlığına etkisini incelediği çalışmasında, Salmonella ve kötü hijyen koşullarından kaynaklanan bağırsak kökenli bakteriler saptadıklarını açıkladı.

ÇİĞ KÖFTEDE SALMONELLA TESPİT EDİLDİ

Bulgur, isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve çeşitli baharatların yoğurulup karıştırılması ile hazırlanan, pişirilmeden tüketilen yöresel bir ürün olan çiğ köfte, pek çok restoranda ikram edilirken, zincir bayilerin yanı sıra marketlerde de özel olarak açılan reyonlarda satışa sunuluyor.

ET KULLANIMI YASAKLANDI

ET KULLANIMI YASAKLANDI

Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla 2008'de yapılan bir düzenlemeyle içinde et kullanımı yasaklanan çiğ köfte, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde evlerde de genellikle etli olarak yapılıp tüketiliyor.

LABORATUVARDA İNCELENDİ

LABORATUVARDA İNCELENDİ

Prof. Dr. Işıl Var ile öğrenciler laboratuvar koşullarında tüm malzemeleri steril hale getirerek çiğ köfte yaptı. Çalışma kapsamında marketlerden, zincir bayilerden ve restoranlardan alınan çiğ köftelerin yanı sıra öğrenciler, evlerde aile bireylerinin yaptığı örnekleri de laboratuvara getirdi.

NEREDEYSE HEPSİNDE SALMONELLA VAR

NEREDEYSE HEPSİNDE SALMONELLA VAR

Tüm bu örnekler incelendiğinde, etli olan çiğ köftelerin tamamına yakınında Salmonella bakterisine rastlanırken, etli ve etsiz diğer örneklerde ise kötü hijyen koşullarından kaynaklanan ‘E.coli’ ve ‘E.coli O157:H7’ adı verilen bağırsak kökenli bakteriler görüldü. Çalışmada ürünlerin mikrobiyolojik açıdan kirli olduğu ortaya kondu.

BAĞIRSAK KÖKENLİ BAKTERİ ÇIKTI

BAĞIRSAK KÖKENLİ BAKTERİ ÇIKTI

Araştırmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:  "Gıda incelemeleri uzun yıllar alan çalışmalar gerektiriyor. 2000'li yıllarda başladığım bu çalışma hala ara ara devam ediyor. Bu kapsamda dışarıdan aldığımız örneklerin yanı sıra öğrencilerimle laboratuvar ortamında da çiğ köfte yaptık. Hatta öğrenciler aile bireylerinin yaptığı çiğ köfteleri de getirdiler. Yaklaşık 250 örneği inceledik. Etli olan örneklerin tamamına yakınında salmonella bakterisi ile karşılaştık. Etsiz çalıştığımız çiğ köfte örneklerinin bazılarında da yine salmonella ile karşılaştık ama salmonella dışındaki diğer bağırsak kökenli bakterilerin de çok fazla olduğunu tespit ettik. Bu bakterilerin içinde; bağırsak iltihaplanmasına neden olabilen bir ‘E. coli’ olduğu gibi, kolera benzeri bir ishalle, su kaybına neden olup gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme koşullarında çocuk ölümlerine sebebiyet verebilen koli basilleri de saptadık."

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Anahtar Kelimeler:
kolera salmonella çiğ köfte

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