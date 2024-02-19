Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı! 2. Abdülhamid Han'ın torununun düğününe İlber Ortaylı damgası: "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerini duyduğu anda...

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu İstanbul'da evlendi. Yiğit Onur Kaya ile dünya evine giren Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü gündem yarattı. Söz konusu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma sırasında kullandığı ifadeler olay olurken; Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın o sırada gösterdiği tavır ise çok konuşuldu.
Beykoz'daki nikah törenini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.
Törende mehter takımı, tasavvuf müziği ve Necip Karakaya'nın performansı yer alırken, gelin ve damadın kıyagetleri de dikkat çekti.
İstanbul'daki törene asıl damga vuran ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Prof. Dr. Ortaylı'nın nikah şahidi olarak törende yer alması, özellikle sosyal medyada gündem oldu.
Düğünde gelin ve damadın şahitliklerini yapan isimlerden birisi de eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma ise sosyal medyada hızla yayıldı.
Nikah şahidi olarak bir konuşma yapan Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.