Önce suratını çevirdi, sonra tavana baktı! 2. Abdülhamid Han'ın torununun düğününe İlber Ortaylı damgası: "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" sözlerini duyduğu anda...

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu İstanbul'da evlendi. Yiğit Onur Kaya ile dünya evine giren Osmanlı Hanedanının hayatta olan 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğünü gündem yarattı. Söz konusu törende eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma sırasında kullandığı ifadeler olay olurken; Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın o sırada gösterdiği tavır ise çok konuşuldu.