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  4. Önce taksimetreyi kırdı, sonra polise saldırdı! Alkollü kadın Başakşehir'de ortalığı birbirine kattı

Önce taksimetreyi kırdı, sonra polise saldırdı! Alkollü kadın Başakşehir'de ortalığı birbirine kattı

29.02.2024 14:14
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İstanbul Başakşehir'de bindiği takside şoförle tartışan kadın, taksimetreyi kırdı. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de saldıran S.H., gözaltına alındı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'daki olay, Pazartesi günü Başakşehir ilçesinde meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy’de bir mekanda alkol aldıktan sonra çağırdığı taksitle Başakşehir’e gitti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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YOL BOYUNCA RAHATSIZ ETTİ, TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

YOL BOYUNCA RAHATSIZ ETTİ, TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

Yol boyunca taksiciyi rahatsız eden, silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir’e gelince taksi ücretini ödemek istemedi.

TAKSİMETREYİ KIRDI

TAKSİMETREYİ KIRDI

Bunun üzerine taksiciyle tartışmaya başlayan S.H., taksiciye saldırmaya başladı.

Taksimetreyi kırıp, camlara saldıran S.H., taksiciye ise küfür etti.

POLİS DE SAKİNLEŞTİREMEDİ

POLİS DE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Bunun üzerine taksici polisi arayarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.H.’yi sakinleştirmeye çalışsa da yapamadı.

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Anahtar Kelimeler:
alkol taksi darp kadın
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