Önce taksimetreyi kırdı, sonra polise saldırdı! Alkollü kadın Başakşehir'de ortalığı birbirine kattı

İstanbul'daki olay, Pazartesi günü Başakşehir ilçesinde meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy’de bir mekanda alkol aldıktan sonra çağırdığı taksitle Başakşehir’e gitti.
Yol boyunca taksiciyi rahatsız eden, silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir’e gelince taksi ücretini ödemek istemedi.
Bunun üzerine taksiciyle tartışmaya başlayan S.H., taksiciye saldırmaya başladı.
Taksimetreyi kırıp, camlara saldıran S.H., taksiciye ise küfür etti.
Bunun üzerine taksici polisi arayarak şikayetçi oldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.H.’yi sakinleştirmeye çalışsa da yapamadı.