OnlyFans yıldızı mağazada çektiği müstehcen videoyla viral oldu! "Polisleri kapıda görünce kalbim duracaktı"

Polislere görüntülerin sadece eğlence amacıyla çekildiğini ve iç çamaşırını kamera önünde çıkmadığını söyleyen Kelly, "Onlar sadece video için bir kurguydu aslında iç çamaşırlarımızı çıkarmadık. İnternette gördüğünüz her şeye inanamazsınız. Ben de iç çamaşırımı bu şekilde bedavaya bırakmam. Orada bir sürü farklı video çektik. Hiçbir personel bize ayakkabılarımızı çıkardığımızda tekrar giymemiz gerektiğini söylemesi dışında bir şey söylemedi, biz de buna saygı duyduk" diye konuştu.