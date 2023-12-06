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    4. OnlyFans yıldızı mağazada çektiği müstehcen videoyla viral oldu! "Polisleri kapıda görünce kalbim duracaktı"

    OnlyFans yıldızı mağazada çektiği müstehcen videoyla viral oldu! "Polisleri kapıda görünce kalbim duracaktı"

    06.12.2023 09:37 | Son Güncelleme:
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    Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemine içerik üreterek para kazanan Layla Kelly isimli bir fenomen yaşadığı ilginç bir anı paylaştı. Dünyaca ünlü yapı market zincirinin bir mağazasında müstehcen bir video çeken Kelly evinin kapısının önünde kendisini bekleyen polisleri görünce şaşkına döndü. Kelly, "Polisleri kapıda görünce kalbim duracaktı" diyerek o anları anlattı.

    33 yaşındaki OnlyFans yıldızı dünyaca ünlü yapı market zincirinin bir mağazasında çektiği video sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı olmayı başardı. 15 milyondan fazla izlemeye ulaşan görüntülerde Kelly mağazanın ortasında iç çamaşırını çıkartırken çekilen anlar yer aldı. Haftalar önce çektiği videonun etkilerinin devam ettiğini ifade eden Kelly, evinin kapısının önünde videoyla alakalı olarak polisleri gördüğünde şaşkına döndü.

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    "KESİNLİKLE KORKUNÇ BİR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

    Kapısının önünde bir anda polisleri görünce panik yaşadığını dile getiren Kelly, "Kalbim yerinden çıkacak gibiydi ve paniğe kapıldım. Yüzlerinde çok sert bir ifade vardı ve bana ciddi bir konu hakkında konuşmaları gerektiğini söylediler. Kesinlikle korkunç bir şey olduğunu düşündüm. Olabilecek en kötü habere hazırlanırken ziyaretlerinin haftalar önce çektiğim mağaza videosuyla alakalı olduğunu söylediler. Önce anlam veremedim" dedi.

    Polislere görüntülerin sadece eğlence amacıyla çekildiğini ve iç çamaşırını kamera önünde çıkmadığını söyleyen Kelly, "Onlar sadece video için bir kurguydu aslında iç çamaşırlarımızı çıkarmadık. İnternette gördüğünüz her şeye inanamazsınız. Ben de iç çamaşırımı bu şekilde bedavaya bırakmam. Orada bir sürü farklı video çektik. Hiçbir personel bize ayakkabılarımızı çıkardığımızda tekrar giymemiz gerektiğini söylemesi dışında bir şey söylemedi, biz de buna saygı duyduk" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya OnlyFans
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