Osmanlı'dan yadigâr gelenek bir kez daha tüyler ürpertti! 'Deliler' ansızın sesler çıkarıp korkuttu: "İlgi çok güzel ve yoğun"

Osmanlı Devleti döneminde kara ordusunda görev alan ve üstün cesaret gösterip sıra dışı giyinmeleriyle birlikte "Deliler" adıyla anılan atlı birlik, Bursa'nın Kemalpaşa ilçesindeki Şehriman Mahallesi'nde asırlardır yad ediliyor. Mahalle sakinleri her yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarından kostümler giyerek etkinliğe gelenleri korkutuyor.
İlçeye bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, yılda sadece bir kez Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan atık deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüme dönüştürüyor.
Osmanlı döneminde, kara ordusunda görevli "Deli" adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik, Alabaş geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede anılıyor.
Kostümleri giyen mahalleli, etkinliğe gelenleri habersiz şekilde aniden sesler çıkarak korkutuyor.
Etkinliğe gelen vatandaşlar korku deneyiminin yanı sıra geçmişten gelen anılarını yad ederek eğleniyor.
Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bilal Aydemir, AA muhabirine, tarihi geleneği bayramın ilk gününün ardından etkinlikle yaşattıklarını söyledi.