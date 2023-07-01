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  4. Osmanlı'dan yadigâr gelenek bir kez daha tüyler ürpertti! 'Deliler' ansızın sesler çıkarıp korkuttu: "İlgi çok güzel ve yoğun"

Osmanlı'dan yadigâr gelenek bir kez daha tüyler ürpertti! 'Deliler' ansızın sesler çıkarıp korkuttu: "İlgi çok güzel ve yoğun"

01.07.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan derisinden, kellesinden, kuyruğundan, boynuzundan ve kemiklerinden oluşan ürkünç kostümleri giydiler, habersiz şekilde ani sesler çıkarıp yürekleri ağza getirdiler! Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Osmanlı döneminden kalma 200 yıllık 'Alabaş' geleneği bu Kurban Bayramı'nda da etkinliğe gelenlere hem eğlenceli hem de korkutucu anlar yaşattı. Köy sakinleri festivale ilginin yoğun olduğunu belirtirken etkinlikten gelen görüntüler dikkat çekti.

Osmanlı Devleti döneminde kara ordusunda görev alan ve üstün cesaret gösterip sıra dışı giyinmeleriyle birlikte "Deliler" adıyla anılan atlı birlik, Bursa'nın Kemalpaşa ilçesindeki Şehriman Mahallesi'nde asırlardır yad ediliyor. Mahalle sakinleri her yıl Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarından kostümler giyerek etkinliğe gelenleri korkutuyor.

'DELİLER' KOSTÜMLERİNİ GİYDİ! YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİLER

İlçeye bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, yılda sadece bir kez Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan çıkan atık deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüme dönüştürüyor.

Osmanlı döneminde, kara ordusunda görevli "Deli" adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik, Alabaş geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede anılıyor.

Kostümleri giyen mahalleli, etkinliğe gelenleri habersiz şekilde aniden sesler çıkarak korkutuyor.

Etkinliğe gelen vatandaşlar korku deneyiminin yanı sıra geçmişten gelen anılarını yad ederek eğleniyor.

"DUYURDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

"DUYURDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bilal Aydemir, AA muhabirine, tarihi geleneği bayramın ilk gününün ardından etkinlikle yaşattıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı deliler gelenek osmanlı

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