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  4. Otobüste akılalmaz anlar! Bir çocuğun uyuduğunu gördüler... Aile durakta indikten sonra fark etti

Otobüste akılalmaz anlar! Bir çocuğun uyuduğunu gördüler... Aile durakta indikten sonra fark etti

07.12.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de İETT otobüsünde uyuyan 8 yaşındaki çocuk ailesi tarafından otobüste unutuldu. Polis ekipleri tarafından küçük çocuk ailesine teslim edildi. Yaşananlar otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Akılalmaz olay, Atakent Mahallesi, İkitelli Caddesi'nde 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Y.A. (8) ailesi ile birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi.

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜNDE UYUYAN ÇOCUĞU AİLESİ OTOBÜSTE UNUTTU

Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti. Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

YOLCULAR DA KOLTUKTA BİR ÇOCUĞUN UYUDUĞUNU SÖYLEYİNCE POLİSE İHBAR YAPILDI

YOLCULAR DA KOLTUKTA BİR ÇOCUĞUN UYUDUĞUNU SÖYLEYİNCE POLİSE İHBAR YAPILDI

Yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü.

AİLE ÇOCUKLARINI POLİS MERKEZİNDEN TESLİM ALDI

AİLE ÇOCUKLARINI POLİS MERKEZİNDEN TESLİM ALDI

Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı. Bu ilginç anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece İETT otobüs
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