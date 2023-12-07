Otobüste akılalmaz anlar! Bir çocuğun uyuduğunu gördüler... Aile durakta indikten sonra fark etti

Akılalmaz olay, Atakent Mahallesi, İkitelli Caddesi'nde 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Y.A. (8) ailesi ile birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi. Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi.

