Otoyollarda hız limiti kaç olacak? Bakan Soylu açıkladı!

Türkiye'de trafik kazası ve ölüm oranlarının 2015'ten 2020'ye kadar gerilediğini ifade eden Bakan Soylu hedeflerinin trafikteki can kaybının sıfıra indirmek olduğunu ve otoyoldaki hız limitinin bir miktar artırılacağını söyledi. Peki Otoyollarda hız limiti kaç olacak? İşte ayrıntılar...

Otoyollarda hız limiti kaç olacak?

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katılan Bakan Soylu, Türkiye'de meydana gelen trafik kazası ve sonrasındaki ölümlerin 2015'te 7 bin 530, 2020'de ise 4 bin 866 olduğunu söyledi.

Nüfusun ve araç sahibi olan kişi sayısının artmasına rağmen kazaların azalmasına dikkat çeken Bakan Soylu maket ve trafik araçlarının kazaları yüzde 30 oranında azalttığını ifade etti.

Bakan Soylu ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020'de toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında yüzde 33 azalma olduğunu söyledi ve sistemin halen yeni otoyollara kurulum aşamasının sürdüğünü ifade etti.

Yol ve araç kalitesi arttığı için hız limitlerinin esnetilmesinde sakınca olmadığını söyleyen Bakan Soylu, sürat yönetiminin 120 olduğunu, 10 tolerans ile birlikte 132 kilometre olduğunu söyledi ve otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkilerinin olduğunu söyledi.