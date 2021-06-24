HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Otoyollarda hız limiti kaç olacak? Bakan Soylu açıkladı!

Otoyollarda hız limiti kaç olacak? Bakan Soylu açıkladı!

24.06.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikteki can kaybının önlenmesini hedeflediklerini bildirdi. Bakan Soylu otoyollarda hız limitlerinin artırılması adına çalışmaların yapıldığını ifade etti. Bunun ardından "Otoyollarda hız limiti kaç olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'de trafik kazası ve ölüm oranlarının 2015'ten 2020'ye kadar gerilediğini ifade eden Bakan Soylu hedeflerinin trafikteki can kaybının sıfıra indirmek olduğunu ve otoyoldaki hız limitinin bir miktar artırılacağını söyledi. Peki Otoyollarda hız limiti kaç olacak? İşte ayrıntılar...

Otoyollarda hız limiti kaç olacak?

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katılan Bakan Soylu, Türkiye'de meydana gelen trafik kazası ve sonrasındaki ölümlerin 2015'te 7 bin 530, 2020'de ise 4 bin 866 olduğunu söyledi.
Nüfusun ve araç sahibi olan kişi sayısının artmasına rağmen kazaların azalmasına dikkat çeken Bakan Soylu maket ve trafik araçlarının kazaları yüzde 30 oranında azalttığını ifade etti.
Bakan Soylu ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda 2020'de toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında yüzde 33 azalma olduğunu söyledi ve sistemin halen yeni otoyollara kurulum aşamasının sürdüğünü ifade etti.
Yol ve araç kalitesi arttığı için hız limitlerinin esnetilmesinde sakınca olmadığını söyleyen Bakan Soylu, sürat yönetiminin 120 olduğunu, 10 tolerans ile birlikte 132 kilometre olduğunu söyledi ve otomobiller için 20 kilometreye kadar artırma yetkilerinin olduğunu söyledi.
Konuya ilişkin gerekli merciler tarafından çalışma yapıldığını ifade eden Bakan Soylu biraz artırma konusunda, yeni kara yollarından başlamak suretiyle girişim yapılması gerektiğini söyledi ve ekledi, "Elbette ortalama hız da kendi açısından önemli bir anlayış oluşturmaktadır."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Açıklamalarıyla gündem oldu: Göğüslerim büyüdü ve...

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bilim insanları şokta! 218 gündür iyileşemedi

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Bu sabah itibarıyla bir eşik daha aşıldı!

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Erdoğan imzaladı! 30 Haziran'da kutlanacak

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

Listede birinci sıradaydı! Bir ilde her şey tersine döndü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.