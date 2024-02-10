Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’

Depremlerle ilgili son uyarı Burdur için geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Ercan, bu kez Burdur iline dikkat çekti. Deprem uzmanı, Burdur'da kırıklardan kaçacak yer olmadığını belirtti. "Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ercan'ın Burdur için yaptığı uyarılar şöyle:Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

