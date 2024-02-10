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  4. Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’

Övgün Ahmet Ercan’ın anlattıkları o ili ayağa kaldırdı! ‘Kaçacak yer yok!’

10.02.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Depremlerle ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da yaptığı son açıklamasında Burdur iline dikkat çekti. Ercan, "Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir" diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Depremlerle ilgili son uyarı Burdur için geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Ercan, bu kez Burdur iline dikkat çekti. Deprem uzmanı, Burdur'da kırıklardan kaçacak yer olmadığını belirtti. "Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ercan'ın Burdur için yaptığı uyarılar şöyle:Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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"Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir.

Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır. Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.

Burdur'da Şehir Hastanesi, bilime aykırı biçimde kalın, gevşek, ıslak, depremde çalkalayıcı Burdur Gölü kıyısına yapılmış olması kıyımdır. Tutukevinin olduğu güney tepeler en uygun yer idi.

Burdur'da doğru yer seçimiyle, sağlam yapı üreten TOKİ'yi alkışlıyorum. Göl kıyıları boşaltılıp ormanlaştırılmalıdır. Burdur, Mehmet Akif Üniversitesi dolayına geliştirilmelidir.

Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yağış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Burdur Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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