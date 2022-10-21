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Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nde 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli’nde 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın Sakarya’da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Melike Tahnal’ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısı görüşünü açıklayarak Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak’a erteledi.

Ne olmuştu
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken, gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple ’Usul hatası’ gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi

Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Palu ailesi

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