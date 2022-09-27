Patates kabuklarını çöpe attığınız için pişman olacaksınız! Patates kabuklarının çok faydalı kullanım alanları

Bazı meyve ve sebzelerin kabuğu, posası çok daha fazla yarar sağlıyor. Uzmanlar doğal gıdaların her halinden yararlanmanızı öneriyor. Patates de bu gıdaların arasında yer alıyor. Patatesleri soyduktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız bir daha düşünün! Bu kabuklar aklınıza gelebilecek her alanda farklı işlevlere yarıyor. Patates kabuklarını evdeki sorunlarda kullanabileceğiniz gibi yiyerek de kullanabilirsiniz. Patates kabuğu içerisindeki zengin vitaminler sayesinde kan basıncını düşürüyor, beyin sağlığında etkili rol oynuyor.

PATATES KABUKLARININ KULLANIM ALANLARI

GÖZ ALTI TORBALARINA İYİ GELİYOR Şiş gözlerinizin nedeni ne olursa olsun, patatesler şişliği başarılı şekilde azaltabilir. Patateste bulunan nişasta, göz altı torbalarının azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

YANIK VE YARALARA KARŞI ETKİLİ Yanık ve yaralarınıza karşı patates kabuğu yatıştırıcı bir etki göstermektedir.

BEYAZ SAÇLARI KAPATIYOR Beyaz saçların oluşumunu engelleyemeyiz ancak görünmemesini sağlayabiliriz. Beyaz saçlarınızı boyamadan doğal yöntemlerle kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Bunun için yapmanız gereken patates kabukları ve klorsuz su. Evet, yalnızca bu iki malzemeyle beyazları kapatmanız mümkün. Patates kabuklarına klorsuz su ekleyerek 25 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra süzdüğünüz suyu boş bir şişeye aktarın. Her duştan sonra saçınıza uygulayın. Uygulama işleminden sonra saçınızı yıkamayın. Aynı zamanda bu işlem saçlarınızdaki kepek sorunlarınıza, kırıklara ve dökülmelere de iyi gelecektir.

NEFİS CİPSLER YAPILIYOR Soyduğunuz patatesin kabuklarından lezzet dolu çıtır çıtır cipsler hazırlamaya ne dersiniz? Patates kabuklarını ister sebze soyacağıyla isterseniz de bıçakla soyun. Soyulmuş patates kabuklarını güzelce yıkadıktan sonra bir süre suda bekletin. Daha sonra tuz ekleyerek kızartma işlemine başlayabilirsiniz. Aynı zamanda fırında da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Patates kabuklarını zeytinyağı ile yağladığınız fırın kabınıza serin. Üzerlerine arzuya göre dilediğiniz baharatları serpiştirerek ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirebilirsiniz.