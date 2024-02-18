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Patronla kavga edip inadına mekan açtı! Bulaşıkçı olarak başlayıp kebap ustası oldu 'Şehir dışından geliyorlar'

18.02.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Sivas’in Divriği ilçesinde yaşayan Zeynep Çoban, genellikle erkeklerin yaptığı kebap ustalığı mesleğini özveri ile sürdürüyor. Bir lokantada bulaşıkçı olarak iş hayatına başlayan Çoban, şimdi ızgara başında kebap pişiriyor. 10 yıl önce bulaşıkçı olarak işe başladığı Kangal'daki bir iş yerinde kebap ustalığına terfi eden Çoban, bir gün patronuyla kavga edip inat üzerine kendi işletmesini açtığını söyledi. Orayı 6 yıl işlettiğini belirten Çoban, şu anda Divriği'deki bir iş yerinde çalışıyor.

Sivas’ta yaşayan 40 yaşındaki Zeynep Çoban, 10 yıl önce Kangal ilçesinde bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Aynı lokantada garson olarak devam eden Çoban, bir süre sonra kebap pişirmeyi öğrenerek ustalığa terfi etti. İş yeri sahibi ile anlaşamayan kadın kebap ustası, kendi işletmesini açarak, 6 yıl boyunca çalıştı. 6 yılın sonunda işletmesini kapatarak Divriği ilçesine yerleşen Çoban, ilçenin tek kadın kebap ustası olarak çalışıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BULAŞIKÇI OLARAK BAŞLADIĞI MESLEKTE KEBAP USTASI OLDU

2014 yılında lokantada çalışmaya başladığını söyleyen Zeynep Çoban, “Şu anda kebap ustasıyım. 10 yıldır bu işle uğraşıyorum." dedi.

"USTALARI İZLEYE İZLEYE ÖĞRENDİM"

"USTALARI İZLEYE İZLEYE ÖĞRENDİM"

Çoban, "Hayat şartları nedeniyle bu mesleğe başladım. Bulaşıkçılıktan garsonluğa, garsonluktan ustalığa terfi ettim. Ustaları izleye izleye öğrendim." ifadelerini kullandı.

"PATRONLA ZITLAŞTIK, TAVİZ VERMEDİM"

"PATRONLA ZITLAŞTIK, TAVİZ VERMEDİM"

Çoban, "Bir gün iş yerinde patron ile kavga edip inat üzerine işletme açtım. Kangal'da bir lokantada çalışıyordum. Patron ile zıtlaştık. Ben de kendimden emindim, taviz vermedim. Onun üzerine bir mekân açtım. 6 yıl kadar işlettim” dedi.

"KADINLAR İÇİN ZOR AMA ÜSTESİNDEN GELİYORUM"

"KADINLAR İÇİN ZOR AMA ÜSTESİNDEN GELİYORUM"

Çoban, işletmesini kapattıktan sonra Divriği ilçesine yerleştiğini söyledi.

Çoban, “Yaklaşık 2 senedir de buradayım, mesleğimi icra ediyorum. İşimin başındayım. Kebap ustalığı zor bir meslek. Adana kebabın takılması ve tutturması kadına çok zor meslek. Ama ben üstesinden geldiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulaşıkçı Sivas Divriği kebap kadın usta
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