Patronla kavga edip inadına mekan açtı! Bulaşıkçı olarak başlayıp kebap ustası oldu 'Şehir dışından geliyorlar'

Sivas’ta yaşayan 40 yaşındaki Zeynep Çoban, 10 yıl önce Kangal ilçesinde bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Aynı lokantada garson olarak devam eden Çoban, bir süre sonra kebap pişirmeyi öğrenerek ustalığa terfi etti. İş yeri sahibi ile anlaşamayan kadın kebap ustası, kendi işletmesini açarak, 6 yıl boyunca çalıştı. 6 yılın sonunda işletmesini kapatarak Divriği ilçesine yerleşen Çoban, ilçenin tek kadın kebap ustası olarak çalışıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

